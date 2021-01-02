كويتي “رد سجون” يقتحم منزل صديقته ويفعل بها مالا يتصوره عقل بعد تكبيلها!

انتقم مواطن كويتي عقب خروجه من السجن، من صديقته باقتحام منزلها في محافظة حولي، وتكبيلها وحلق شعرها بماكينة حلاقة، وسرقة سيارتها وهاتفها النقال.

كويتي رد سجون

وتمكن رجال الأمن الجنائي من توقيف المواطن الذي كان قد خرج من السجن المركزي ضمن الدفعة التي أطلق سراحها مؤخرا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا قبل أشهر معدودة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني، فإن المتهم ضبط في محافظة الفروانية عقب كمين وتحريات انتهت إلى اختفائه داخل أحد المنازل.

اعتراف المتهم بالجريمة

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، مبررا ما صدر عنه لكون المجني عليها هي التي تسببت في تدمير مستقبله وإدخاله السجن المركزي.

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وكانت السيدة وهي في العقد الرابع من عمرها، قد تقدمت إلى أحد مخافر محافظة حولي ببلاغ عن قيام مواطن، كانت على علاقة صداقة معه، باقتحام منزلها ثم قام بتكبيلها وحلق شعرها بالماكينة.

سرقها وفر هارباً

وقالت في بلاغها أنه قبل أن ينصرف المتهم، قام بسرقة مفتاح سيارتها وهرب بها إلى جانب هاتفها النقال، وسجلت قضية وأرفقت صور لها وهي حليقة الشعر، وسلب بالإكراه وإلحاق أذى.

هذا وقد أحيل ملف القضية إلى رجال المباحث الذين تمكنوا عبر تحريات وتقنية الأقمار الصناعية من تحديد محل إقامة المتهم وضبطه ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

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