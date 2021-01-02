“عيال زايد” يُبدعون في الدياثة! .. هكذا استقبل الاماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف العام الجديد!

عاد الاماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف لإثارة الجدل بتصرفاته الغريبة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وفي أحدث ظهور لبدر خلف، انتشر مقطع فيديو بدا فيه وهو يرتدي فستاناً نسائياً ويتراقص على انغام أغنية خليجية، واضعاً المكياج على وجهه، فيما شعره منسدلاً على ظهره.

وقال أحد المعلقين على الفيديو إنّ كل ما يفعله بدر خلف تمثيل، وهناك من يأمره بذلك تهيئة لشيء معين، وبعدها سيعود لطبيعته.

فيما كتب آخر: “في زمننا هذا تعدد الفجور وتنوع الفسق وانحدر إلى قاع سحيق يبدو أنه يقبع في جوفه غرقى يتكاثرون!”.

بدر خلف والدورة الشهرية!

وسبق للإماراتي بدر خلف ان أثار غضب المتابعين بحديثه عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية .

ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرف بدر خلف عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

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