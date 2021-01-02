شمس الكويتية تصدم متابعيها بما قالته عن محمد بن سلمان!

في وصلة تطبيل نادرة، دعت الفنانة شمس الكويتية السعوديين الى عمل تماثيل من الالماس والزمرد والياقوت لولي العهد محمد بن سلمان .

شمس تتكلم عن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعن التغيير الي حدث في السعودية pic.twitter.com/TcHyeDEFQ5 — كود نمشي: Celeb | سلبرتي عربي • (@ArabicCelebrity) January 2, 2021

شمس: ما يقوم محمد بن سلمان به أكبر من عمره

وقالت شمس الكويتية في لقاءٍ معها إنّ محمد بن سلمان أنقذ شعباً من ملايين الأشخاص، وعمل اموراً وسيعمل أخرى، مدعية ان ما يقوم به أكبر من عمره .

وزادت شمس في تطبيلها لولي العهد وقالت: أنا أدين بعمري لمحمد بن سلمان عما فعله ليس فقط للمملكة بل للإسلام .

وقالت إنه عمل مجهودا فرديا، تحتاج الدول لعصور حتى تقوم به.

شمس تثير استياء السعوديين!

وخلال فترة تواجدها في السعودية أثارت شمس الكويتية سخط السعوديين ببعض التصرفات .

ونشرت شمس فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما اثار موجة جدلٍ جديدة.

شمس الكويتية تقبل شباناً سعوديين وتثير الغضب!

وكانت شمس تعرضت لهجوم من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أن شمس الكويتية التي تزور السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

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