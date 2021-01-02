تلقى مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء المسلمين، عبد العزيز آل الشيخ لقاح فيروس كورونا، مشيداً بجهود الحكومة السعودية بتوفير اللقاحات.

هذا ونشرت قناة “العربية” السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الشيخ السعودي لمركز اللقاحات بالرياض، قائلة إن عبدالعزيز آل الشيخ دعا المواطنين السعوديين للتطعيم، معتبراً إياه نعماً من نعم الله.

داعيا عموم الناس إلى التطعيم.. مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ يتلقى لقاح #كورونا: نعمة من نعم الله#العربية pic.twitter.com/V7Q5nolexL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 2, 2021

مفتي السعودية

ويستمر مفتي عام السعودية بـ”التطبيل” لولي عهد المملكة محمد بن سلمان، والدفاع عن مواقفه وسياساته في كل الاتجاهات والمواقع، وتفصيل الفتاوى الدينية بما يوافق هواه.

فتوى حديثة على السمع والطاعة

وشهدت الشهور الماضية عديد من المواقف التي وضعت المفتي السعودي عبد العزيز آل الشيخ في محط الانتقاد والهجوم لدى السعوديين، منها فتوى حديثة له حذر فيها السعوديين من السخرية من ولاة الأمر معتبرا من يفعل ذلك آثم شرعا ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة السمع والطاعة لهم.

“آل الشيخ” آنذاك وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال إن “كل شخص خالف الأنظمة التي أقرها ولي الأمر ولم يلتزم بتنفيذها كالتجول أثناء الحظر، أو تسبب في نقل الوباء إلى الآخرين متعمدا أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود الجهات الأمنية والصحية أو التحريض بخرق الأنظمة فهو آثم.”

مفتي السعودية وفضيحة الوساطة والمحسوبية

كذلك لم تنس بعد فضيحة الوساطة والمحسوبية التي وقع فيها المفتي السعودي حين راسل ابن سلمان طالباً منه تعيين ابن شقيقه معيداً في كلية الشريعة الإسلامية، مبرراً ذلك بأنه ذو طاعة والتزام لولاة الأمر.

كما لم يدخر عبد العزيز آل الشيخ جهداً في الدفاع عن ابن سلمان في كافة المواقع والأحداث التي حصلت، مبرراً له مجازره واعتقالاته السياسية وتكميم الأفواه، وخلع ثوب الالتزام والتحفظ عن المجتمع السعودي، وكافة ما قام ويقوم به ولي العهد المراهق من خطوات غير مدروسة ولا تخدم الصالح السعودي.

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