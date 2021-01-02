تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، حيث وثق فرقاً بأسعار نوع من الدواء بين تركيا والكويت، وفق شهادة أحد الأشخاص.

دواء علاج مرض السكر

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن)، تصوير الرجل لنوع من الأدوية لعلاج مرض السكر، وتعليقه عليه بالقول: “السلام عليكم يا جماعة، والله شيء يحيّر ويجنن يعني، وهذه إذا حد بيعرفها، شرائح قياس السكري، هذه اشتريتها بـ12 دينار و350 فلس، وهي اشتريتها هون بالكويت وهي بتركيا بـ2 دينار ونصف”.

• المقارنة بين اسعار الادوية بتركيا والكويت ، نفس النوع بتركيا والكويت لكن السعر صدمة .#الكويت pic.twitter.com/3lMel4d66B — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 2, 2021

هذا الفرق

وأضاف: “بتركيا نفسها بالضبط ونفس المصدر ألمانيا، لا تختلف عن بعضها ما هي صناعة تركية أو تجميع تركي أبداً، لا تختلف عن التي بالكويت وسعرها 12 دينار و350 فلس، وهذه اشتريتها بتركيا بدينارين ونصف، مع العلم أن أي شيء يدخل على تركيا عليه ضرائب، والكويت ما فيه ضرائب”.

وتابع: “هل أحد عنده تفسير، ليش هالارباح الهائلة هذه، ما أدري يعني في حدا بوزارة الصحة بشتغل يفسر لنا ليش هالمنتج ثمنه 12 دينار و350 فلس وبتركيا دينارين ونص؟”.

ردود فعل غاضبة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، ومنهم من كتب عن أدوية أخرى وتجاربهم مع أسعارها المتباينة في بلدان أخرى .

ليس بجديد أنا شاري سماعة إذن للسمع من دبي المانيه سعر ١٦ دينار بالكويت ٣٥ دينار وفوق ذالك دبي فيها ضريبه😷 — banksy-965 (@965Banksy) January 2, 2021

كما قال أحد المعلقين: “في قطرات العين هايباك وهيلو جيل بالكويت أسعارهم سبعه ونص والثانيه ب 10، بالسعودية سعر الاولى 3 والثانية 5 مع العلم الكويت ما فيها ضريبة والسعودية السعر بعد الضريبة”.

فيما قال آخر مجيباً على تساؤل صاحب المقطع: “الكويت يشترط القانون وكيل محلي لأي سلعة وهذا الوكيل المحلي يحتكر السوق الكويتي بما فيه ويضع السعر على مزاجه وطز بالناس”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك