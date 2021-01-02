شاهد فضيحة جديدة للسياح الإسرائيليين في دبي فعلوها ليلة رأس السنة!

تتوالى فضائح السياح الإسرائيليين في الإمارات .. فبعد فضيحة سرقتهم المناشف والشاي والقهوة وحتى المصابيح من فنادق دبي .. صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية تكشف عن فضيحة جديدة تتمثل بقيام عشرات الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي لقضاء رأس السنة الميلادية بإدخال الحشيش والماريغوانا معهم!
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