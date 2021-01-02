السياح الإسرائيليون أدخلوا الحشيش والماريغوانا معهم الى دبي ليلة رأس السنة
السياح الإسرائيليون أدخلوا الحشيش والماريغوانا معهم الى دبي ليلة رأس السنة
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شاهد فضيحة جديدة للسياح الإسرائيليين في دبي فعلوها ليلة رأس السنة!

كتب وطن
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تتوالى فضائح السياح الإسرائيليين في الإمارات .. فبعد فضيحة سرقتهم المناشف والشاي والقهوة وحتى المصابيح من فنادق دبي .. صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية تكشف عن فضيحة جديدة تتمثل بقيام عشرات الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي لقضاء رأس السنة الميلادية بإدخال الحشيش والماريغوانا معهم!

شاهدوا معنا التفاصيل في هذه القصّة المصوّرة من انتاج “وطن”:

اقرأ المزيد هنا: فضيحة جديدة ليلة رأس السنة في دبي!

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