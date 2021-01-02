وصفت الفنانة الكويتية شمس مجتمعها الذي تعيش فيه “الكويت”، أنه مجتمع ذكوري، وأن ليس كل ذكر رجل، على حد قولها.

شمس تثير ضجة واسعة

قالت الفنانة الكويتية خلال مقابلة تلفزيونية لها لقت رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها (وطن): “المجتمع العربي كله ذكوري، مو رجولي، الرجولة قليلة، والرجولة مو بس للرجل، بل للمرأة أيضاً، الرجولة هي الارتجالية بالمواقف المهمة العميقة”.

الفنانة شمس الكويتية:

• المجتمع العربي مجتمع "ذكوري" مو رجولي .#الكويت pic.twitter.com/aRHPvldkCR — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 2, 2021

وتابعت الفنانة الكويتية في حديثها: “في لها مواصفات كثيرة، واقتبست “يأتونك رجالاً من كل فجّ عميق”، فليس معناها بس مقصود فيها الرجال الذكور”.

شمس الكويتية: ذكر بالبطاقة

وزادت: “في يجيك رجال، وفي يجيك ذكر بس بالبطاقة، واللي مرّ علي يوم رجل ويوم ذكر، وأنا أعتبر نفسي يوم أنثى ويوم مرأة، يوم غبية وتافهة ويوم لأ مرأة راجحة عقل وسند وشديدة، وأرجل من مليون رجل، ويوم سخيفة، مثل الحين، عشان شاعرة أني مو أنا”.

وكانت شمس تعرضت لهجوم قبل وقت قصير، من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي خجل ولا حتى اعتبارا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما أثار موجة جدلٍ حولها.

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