لم تكتف الفنانة المصرية رانيا يوسف بالحديث عن “مؤخرتها المميزة”، وامتد حوارها المثير للجدل إلى شرح كيفية تصوير مشاهد “القبلات” في السينما المصرية.

وقالت رانيا يوسف أثناء حوارها في برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس بقناة “الرشيد”، إنها أثناء تحضيراتها لمشهد القبلات تسأل المخرج هل القبلة مهمة في المشهد أم لا، مضيفة: “نسأل أيضاً كيف سنفعلها ومن أي زاوية سيتم تصويرها، من اليمين أو الشمال أو فوق أو تحت”.

غادة عبدالرازق محترفة “بوس”

وأضافت رانيا يوسف: “مشهد القبلة معي لا يكون به مشاعر، كيف سيكون هناك مشاعر ويوجد ناس حولي، وتصريح غادة عبدالرازق أن مشهد القبلة معها يكون به مشاعر أثار استغرابي”.

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وأحرجت رانيا يوسف زميلتها غادة عبدالرازق حين استطردت قائلة: “ربما غادة محترفة أكثر مني في المشاعر، وتحديداً مشاعر القبلة”.

لا أرفض القبلات

وتابعت حديثها: “يتم تصوير مشهد القبلة أكثر من مرة، وليس مرة واحدة فقط كما يرى المشاهد، فقد تتم إعادته 15 مرة بأكثر من زاوية وطريقة، ويكون أكثر من لقطة يتم تركيبها لاحقاً”.

وأكدت رانيا يوسف أنها ممثلة ولا ترفض تمثيل مشهد القبلة مع الفنان هاني سلامة أو أي ممثل وعندما تتفق على أي فيلم لا ترفض مشاهد القبلات فيه.

هذا وقد أثارت رانيا يوسف الغضب من جديد، حين استخدمت آية من القرآن الكريم لتتغزل بمؤخرتها مجدداً.

جاء ذلك في سياق رد رانيا يوسف على سؤال المذيع العراقي نزار الفارس، حول تعمدها إبراز مؤخرتها بشكل واضح، فقالت رانيا: “ليس مؤخرتي فقط، بل مؤخرات كل الفنانات، ولكن ربما مؤخرتي أنا مميزة”.

وأما بنعمة ربك فحدث

وتابعت رانيا حين سألها المذيع ما إذا رأت نفسها بالمرآة قبل عرض مؤخرتها، فقالت: “نعم نظرت ووجدتها جميلة، هل إذا لديك شيئاً جميلاً تخفيه عن الناس؟ بالطبع لاء، أما بنعمة ربك فحدث”.

وأضافت رانيا يوسف: “حين يكون لديك شيء جميل أظهره”، فقاطعها المذيع قائلاً إن بعض الأشياء الجميلة تكون أجمل إذا تم تخبئتها، لترد الممثلة المصرية: “هذه وجهة نظرك، ولكن وجهة نظري حين يكون لدي شيء جميل أعرضه للناس، ولا أقصد الجسم فقط، بل كل شيء”.

مؤخرتي مميزة

ووجهت رانيا يوسف رداً على المنتقدين وقالت: “لا علاقة لي بهم، ومن لا يعجبه ستايلي لا يتابعني، وأنا طوال عمري تربية مدارس راهبات وأسافر دائماً ولدي أصدقاء أجانب كثير”.

وعلقت رانيا يوسف في وقت سابق لأول مرة على الضجة التي أثارتها تصريحاتها الصادمة مع المذيع العراقي نزار الفارس عبر برنامجه “مع الفارس” على قناة الرشيد عن “مؤخرتها المميزة”.

رانيا يوسف تفاجأت بسؤال المذيع

وقالت رانيا يوسف في تصريح لبرنامج ET بالعربي إنها تفاجأت بسؤال الإعلامي العراقي “نزار الفارس”، وأشارت إلى أنها حين استمعت إلى ما يقوله حاولت تدارك الموقف والرد على السؤال دون حرج كي تخفف من حدة الإحراج الذي تعرضت له وتستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

عاقبوا المذيع!

وبينت رانيا يوسف أنه من المفترض أن تتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها متسائلةً: “مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ وإيه الإجابة اللي المفروض أجاوبها يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية يبعتلي”.

ودافعت رانيا يوسف عن برومو الحلقة الذي أثار غضباً واسعاً في ليلة رأس السنة الجديدة ، وشددت على أنه وبرغم الضجّة التي أثيرت حولها، إلا أنها ليست مُسيئة، مضيفة: “البرومو اختار لقطة مقتطعة من الحلقة كي يروج للقاء ويجعل الجمهور متشوقًا لمشاهدة الحلقة، والناس ماصدقت عملت منها ضجة، أنا مندهشة جدا من كم الفراغ”.

وأكدت رانيا أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل معها، أو تسألها بشأن هذا التصريح، مضيفة: “لم يتحدث معي أحد من النقابة، ولماذا يتحدثون معي؟ أنا التي تم سؤالها وحقيقي اتخضيت من السؤال فحاولت أن أخفّف من حدة الموقف”.

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