“شاهد” تضامن عُماني من نوع خاص مع الداعية سلمان العودة.. ما علاقة مفتي السلطنة؟

لا تزال حالة التضامن الكبيرة مع الداعية السعودي سلمان العودة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ليشارك فيها معظم الجنسيات العربية والإسلامية، وبرزت العديد من الأصوات المتضامنة في سلطنة عمان، والتي طالبت بضرورة الإفراج عن الداعية السعودي وإنقاذه من ظلم ابن سلمان.

تضامن عماني واسع

وكان آخر صور حالة التضامن تلك بالسلطنة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور للداعية سلمان العودة، برفقة مفتي السلطنة أحمد بن حمد الخليلي، خلال إحدى اللقاءات التي جمعتهم سوياً في وقت سابق قبل اعتقال الداعية السعودي.

ما كان الشيخ سلمان العودة إرهابي ولا وجدنا الإرهاب في كتبه، بل عرفناه في عُمان شيخ يدعوا إلى التعايش والتقارب بين طوائف المسلمين ويعتز بدينه كما نعتز بديننا. #لا_تقتلوا_سلمان_العودة @salman_alodah @aalodah pic.twitter.com/JH8aEbvLoh — مازن | #عُمان (@mazin1933) January 2, 2021

وتم التغريد بهذه الصور عبر الوسم الشائع “لا تقتلوا سلمان العودة” والذي أطلقه نجله عبد الله بعد تردي وضع والده الصحي داخل المعتقل.

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وعلق أحد المغردين العمانيين على الصور بعد نشرهم بالقول: “ما كان الشيخ سلمان العودة إرهابي ولا وجدنا الإرهاب في كتبه، بل عرفناه في عُمان شيخ يدعوا إلى التعايش والتقارب بين طوائف المسلمين ويعتز بدينه كما نعتز بديننا”

أنقذوا سلمان العودة

وكان عبد الله العودة نجل الداعية الدكتور العودة قال إن والده يقتل ببطء في سجون السعودية بعدما فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وبدا في جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.

وتابع نجل العودة كاشفا عن وضع الشيخ المزري داخل معتقلات الامير المراهق: “ومن رمضان إلى محرم الماضي (مايو إلى سبتمبر) قطعوه تماماً عن العالم الخارجي حتى من الاتصال وساموه سوم العذاب”.

واعتقل الشيخ العودة وهو من أبرز وجوه “تيار الصحوة” منتصف سبتمبر 2017 ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات السعودية إنها موجّهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة.

وأكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال العودة لرفضه الانضمام لجوقة الشيوخ المطبلين، وخاصة بعد حصار قطر حيث رفض التغريد بنص مرسل له ضد قطر من سعود القحطاني.

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