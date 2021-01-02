“شاهد” الزمالك المصري يتفوق على إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري المصري

حقق فريق الزمالك المصري ” القلعة البيضاء” فوزاً مهماً له على فريق إنبي، بهدفين رائعين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الممتازة المصري على ملعب استاد ” بتروسبورت”.

ضربة الجزاء لابن شرقي

وسجل هدف التقدم لفريق الزمالك البيضاوي مع بداية انطلاق الشوط الأول من المباراة ضد فريق الضيف انبي، عن طريق المهاجم المغربي أشرف بن شرقي 26 عاماً، عبر ركلة جزاء أحرزها في شباك الخصم انبي في الدقيقة ال 6

ومع نهاية أحداث الشوط الأول بدقائق قليلة، أحرز اللاعب الدولي المصري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما” 25 عاماً، الهدف الثاني لفريق “القلعة البيضاء” المصري.

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وشهدت أجواء الشوط الثاني من المباراة السيطرة من كلا الفريقين على مجريات الكرة المستديرة، دون إحراز أي أهداف من الجانبين، لكن استطاع فريق من تسجيل هدف رائع في الدقيقة ال 68 عن طريق المدافع المصري رامي صبري 33 عاماً لفريق إنبي المصري.

وبتلك النتيجة احتل فريق الزمالك المصري المركز الثالث برصيد 10 نقاط متساوياً بذلك مع غريمه التقليدي الأهلي المصري “القرن” بنفس النقاط والذي يحتل المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الجونة، بينما تجمد بهذه الخسارة إنبي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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