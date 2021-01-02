أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف موجة جدل واسعة بإطلالة مثيرة من إمارة دبي التي باتت تعرف بـ”عاصمة الجنس والدعارة”، أثناء احتفالها بالعام الجديد 2020.

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سلمى أبو ضيف والعلاقات العاطفية

وشاركت سلمى أبو ضيف متابعيها مظاهر الاحتفال من نشر صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، لكن صورتين أثارت بهما «سلمى» الجدل، خاصة إنهما يشيران للعلاقات العاطفية.

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سلمى أبو ضيف وحبيبها الجديد

فمن صورة جمعت بين الفنانة الشابة أبو ضيف مع حبيبها الجديد إلى صورة مشتركة بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، كان الجدل مرتبطا بحكاية الصورتين.

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الفنانة الشابة وفستان أسود مفتوح ومكشوف الصدر

وظهرت «سلمى» في الصورة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا، مكشوفا من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: «My 2021».

نبيه الوحش: ارتباط سلمى أبوضيف بغير مسلم لا يجوز قانونًا ولا شرعًا

ترددت أنباء حول ارتباط الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بمانويل أرنوت، رئيس تحرير مجلة vouge arabia، بعد انتشار صور تجمعهما في مشاهد رومانسية.

وأثارت أنباء الارتباط موجة من الجدل كون "أبوضيف" مسلمة و"أرنوت" غير مسلم.👇 pic.twitter.com/jSwEiQkg4t — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) January 2, 2021

ونشر «مانويل» أيضا الصورة عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، وهو ما يشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

ولم يمض أقل من 24 ساعة، حتى كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن مفاجأة جديدة، بعدما نشرت أيضًا عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، أثناء احتفالهما في دبي، لتثير تساؤلات المتابعين، حول محاولات الصلح بين الهضبة ودينا لإعادة علاقتهما العاطفية كما كانت.

وجاءت الصورة بعد الجدل المثير أيضًا، حول وجود زينة عاشور وأولادها في دبي، في المكان الذي احتفل فيه الهضبة بالعام الجديد، ما طرح التساؤلات حول إعادة العلاقة بينهما أيضًا.

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