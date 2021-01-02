تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق احتفالاً راقصاً جديداً في الكويت برأس السنة، في مكان مفتوح.

ويظهر في المقطع عشرات الشبان دون فتيات، وهم يرقصون بطريقة غريبة على أنغام أغانٍ خليجية، ويبرزون مؤخراتهم فقط أثناء الرقص.

كما ضرب الشبان بالاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بعرض الحائط، فلم يظهر أحد منهم يرتدي كمامة طبية، فيما كانت مسافة الأمان بينهم معدومة.

وأثار الفيديو ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، وتساءلوا عن دور القانون في وضع حدّ لهذا “الاستهتار”، خاصة أن الحفل كان في مكان مفتوح وعام، مطالبين بمحاسبة المحتفلين على غرار منظمي حفل الفندق.

إلي أين يا بلاد البرجين الله لا يسخط فينا https://t.co/nRjaCrFjbf — شخصية محترمة (@Bedrou78) January 2, 2021

اذا هذا صج بالكويت، وين النواب عنهم؟ ولا بس فالحين بالفندق وحفلته "الماجنه"هذي حفله من دون ترخيص، وفيها فساد اخلاقي تنافي العادات والتقاليد. شوفوا شغلكم مو على ناس وناس😉 لو هذول بنات كان من زماااان تالينهم. https://t.co/vLXI3jTpBH — ✭ حور ✭ (@Fawkes_2) January 2, 2021

كويس انه مافي بنات https://t.co/P0wPIiCgDV — H. Alsulaim (@Sector_khaled) January 2, 2021

حفل راقص في الكويت

وكانت الحكومة الكويتية قد تدخلت فوراً بعد انتشار فيديو لحفل راقص أقيم بفندق بمناسبة احتفالية رأس السنة.

وأظهر الفيديو المتداول من الحفل، تجمعاً كبيراً لرجال وفتيات في قاعة بالفندق، فيما ظهر بعضهم يرقصون ويحتضنون بعضهم البعض على أنغام الأغاني والموسيقى .

فيديو / حفل راقص في فندق بمناسبة احتفالية رأس السنة يشعل تصريحات النواب المحافظين والإسلاميين. pic.twitter.com/VtxZJNwHlw — المجلس (@Almajlliss) January 1, 2021

“خالفوا النظام والآداب”

وأعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخیص قانوني.

وذكرت إنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها الى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب .

وأكدت أن وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.

من جهته، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي سلمان الحليله وزارة الداخلية محاسبة المتسبب في مثل هذه الحفلات التي لا يقبلها شرع ولا هي من عادات اهل الكويت. كما قال

أما النائب مبارك الخجمة فقال: “كرئيس للجنة الداخلية والدفاع وبعد التنسيق مع الزملاء اعضاء اللجنة سيتم استدعاء عدد من المسؤولين وتوجيه الأسئلة لهم بشكل مباشر عن حدث الحفلة الماجنة ثم سيتم اتخاذ كل مايلزم من أجل الحفاظ على ثوابت المجتمع ومنظومته القيمية المحافظة”.

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