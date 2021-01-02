روبي
روبي
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“باظت خالص”.. “شاهد” روبي حديث المصريين بعد رقصة مثيرة مع مغني الراب ويجز!

كتب وطن
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لا يزال اسم الفنانة المصرية روبي يتصدر محرك البحث جوجل، وذلك عقب حلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية “دي أم سي”.

روبي

واستضافت إسعاد يونس روبي ومغني الراب ويجز، في حلقة احتفالية بالعام الجديد 2021، شاركت فيها روبي مع ويجز بغناء أغنية “باظت خالص” على مسرح البرنامج.

 ليه بيدارى كده

كما غنت روبى أغنيتها الشهيرة “ليه بيدارى كده” كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

وغرد المطرب الشاب ويجز على موقع تويتر قائلا: «أول حاجة طلعت بيها ف 2021 -الثبات الانفعالي»

وأعربت العديد من المعلقات عن استيائهن من تغريده «ويجز» قائلات: «الثبات الانفعالي ده يعني المفروض كنت تتحرش بيها ولا ايه»، في المقابل تفاعل العديد من المتابعين على «هاشتاج» #الثبات_الانفعالي، معتبرين التغريدة نوع من الفكاهة.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير مع رقصة روبي مع مغني الراب ويجز خلال تأدية الأغنية، مطلقين المئات من التغريدات الساخرة والكوميدية حول الأغنية والأداء الذي قامت ب هروبي خلال الحلقة.

وتحدثت خلال حلقة البرنامج عن علاقتها بابنتها، حيث قالت إن أكثر أغنية تحبها “طيبة” هي “ليه بيدارى كدة”.

وأشارت إلى أنها تحاول متابعة جروب “الماميز” التابع لمدرسة ابنتها لمتابعة كل جديد.

كما أنها تلجأ في بعض الوقت إلى زوجة الفنان آسر ياسين فابنها برفقة ابنة روبى فى المدرسة، كما أكدت روبى أنها تحب كل الرقص بأنواعه، وتحاول أن ترقص طوال الوقت.

ويرتبط اسم روبي دائما بالإغراء والأنوثة خاصة أنه كانت أولى أعمالها الناجحة كانت أغنية «ليه بيداري» الأغنية المحفورة في ذاكرة الكثير من الشباب وارتباطها بالإغراء.

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