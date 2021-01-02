أصدر القضاء المصري أولى أحكامه في أكبر قضية تحرش شهدتها مصر مؤخراً والتي عرفت إعلاميا بـ”متحرش الجامعة الأمريكية” بحق المصري أحمد بسام زكي.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً على المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 3 سنوات، وذلك بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرشه بفتاتين.

ولاتزال المحكمة تنظر في قضية هتك عرض 3 فتيات أخريات، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي ستصدر حكمها عليه في الـ9 من يناير المقبل.

أحمد بسام زكي واغتصاب شاب

وكانت صفحة assault police على “إنستجرام” والتي خُصصت لفضح المتحرشين، هي أول صفحة نشرت عن أحمد بسام زكي، كما نشرت شهادات 50 فتاة تعرضن للتحرش وهتك العرض من قبله، لكن إحدى الشهادات التي أوردتها الصفحة كانت الأغرب.

حيث كشف زميل أحمد بسام زكي في الجامعة، والذي كان يبلغ من العمر 20 عاما، عن تعرضه للاغتصاب على يديه.

وكتب الشاب: “قال لي في ذلك اليوم هيا نشرب القهوة ثم نتناول الطعام، كنا قد انتهينا تونا من التمرين، وذهبنا سويا بعد تناول القهوة للجلوس على كورنيش النيل فجرًا”.

وأضاف الشاب: “فجأة صفعني على وجهي وأدخلني السيارة واعتدى علي، وتسبب بإصابتي بنزيف في كل جسمي، وكدمات في الرقبة والوجه”.

وتابع: “ثم طردني من السيارة وشتمني وتركني وذهب، ولم أستطع أن أخبر أحداً بالأمر خاصة أن والدي رجل أعمال معروف، وكان عمري 20 عاماً فقط، ولا أستطيع نسيان ماحدث، وأفكر بإنهاء حياتي دائماً”.

ومن الشهادات الغريبة أيضاً، ما قالته فتاة غير مصرية كانت تعيش بمصر، دعاها أحمد بسام زكي إلى التنزه سيراً معه في المجمع السكني الذي يقطن فيه.

وحين وصلت الفتاة إلى صالة الألعاب الرياضية، وعلى مرأى ومسمع من حارس المجمع السكني جردها أحمد بسام زكي من ملابسها واغتصبها.

وروت الفتاة شهادتها، ولحظات الرعب التي عاشتها، والتي وصلت إلى عجزها عن القيادة، وظلت تعالج من البواسير والتهتك لاغتصابها شرجيا لمدة سنة.

تحرش بـ3 فتيات

هذا وقد ذكرت التحقيقات أن أحمد بسام زكي تحرش ما بني عامي 2016 و2020 بإحدى الفتيات وتدعى «س. ف» وتعرض لها عبر الإتيان بأمور وإيحاءات وتلمیحات إباحية، كما تحرش بأخريات لم يبلغن الثامنة عشرة من العمر، بعدما هددهن بإفشاء أمور “خادشة للشرف”.

وذكرت التحقيقات أنه أرسل إليها عبر تطبيق”واتساب” عبارات وصوراً إباحية بقصد الحصول على منفعة جنسية.

احمد بسام زكي وفتاة 21 عاما

كما كشف أمر الإحالة في قضية أخرى أن زكي البالغ من العمر 21 سنة، هتك عرض فتاة تدعى “ملك. ع” داخل سيارته رغم أنها لم تبلغ سن الثامنة عشرة.

كما أقدم زكي بهتك عرض فتاة تدعى” آلاء”، لم تبلغ أيضا سن الثامنة عشرة 18 عامًا، متخذًا من سطح البناء الذي تقطنه مكانًا لتقبيلها وملامسة أعضاء جسدها، وفي قضية أخرى أقدم الشاب المتحرش على هتك عرض الطفلة “جنة.أ”، داخل مسكنه.

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