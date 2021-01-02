المرشح لرئاسة برشلونة “لابورتا” يشن هجوماً على غريمه ريال مدريد لماذا ؟!

شن المرشح لفريق برشلونة الإسباني المحامي “خوان لابورتا” 58 عام، هجوماً مثيراً على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد ” الملكي” الإسباني، من أجل رفع شعبيته في صفوف عشاق ومشجعي الفريق نادي برشلونة “الكتالوني” الإسباني.

وقال المرشح الإسباني لابورتا خلال مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت، إن” تقنية حكم الفيديو المساعد تحابي ريال مدريد دون بقية المنافسين، مردفاً، ” لو جاء شخص من المريخ إلى الأرض وشاهد كيف تعمل تقنية الفار “VAR”، فإنه سيقول وبشكل فوري إنها في صالح فريق ريال مدريد الإسباني”.

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دائرة صنع القرار

وبين لابورتا، عن رؤيته كمرشح في إدارة فريق برشلونة الإسباني في السنوات الماضية، قائلاً: “برشلونة فقد مكانته في كافة الاتحادات المسؤولة عن كرة القدم، سواء على صعيد الاتحاد المحلي أو الأوروبي أو الدولي وحتى رابطة الأندية، وعلينا أن نستعيد مكاننا في دوائر صنع القرارات التي تؤثر على عالم كرة القدم”.

Sana sa3ida u shokran socios dial lmaghreb! 👏 Dima Barça! 💙❤️ pic.twitter.com/UWvZt00byr — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) January 1, 2021

من جهته، أجرت صحيفة “موندوديبورتيفو” الإسبانية، استطلاعاً بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بإجراء الاستقصاءات الميدانية لجماهير الكتالوني.

وقد أظهرت الاستطلاعات الذي جرت مع مجموعة كبيرة من أعضاء نادي برشلونة أن المرشح “لابورتا” قد نال نسبة 52.3%، من مجمل الآراء التي قالت إنها ستصوت له خلال الانتخابات متفوقاً على منافسيه على المرشح فيكتور فونت الذي حصل 13.2%، والمرشح “إيميل روساود” حصل على 3.2 %والثنائي “تشافي فيلاخونا وتوني فريسكا” فقد حصلا 2.7 %، والمرشح “جوردي فاري” الذي حصل 1.4% ، و من المقرر أن تعقد الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.

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