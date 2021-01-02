الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال
الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال
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الأمير النائم يفاجئ السعوديين بما حدث له في هذا المقطع بداية العام الجديد 2021

كتب وطن
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أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطورات جديدة في حالة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم”، والذي يرقد في غيبوبة منذ 15 عاماً.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي لم يتبين توقيت تصويره ورصدته “وطن”، الأمير الوليد وهو يتلقى توجيهات من الطبيب الذي يطلب منه أن يحرك يده كلما شعر بالنبضة، فيرفع الأمير أصابعه بشكل واضح.

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ويُكرر الطبيب بالفيديو الطلب من “الأمير النائم” أن يرفع يده إلى أعلى بشكل أقوى، ويستجيب الأمير لذلك فيقوم برفع أصابعه إلى أعلى.

الوليد بن خالد بن طلال يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج #الوليد_بن_خالد_بن_طلال التريند عبر “تويتر” في المملكة، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بهذا التطور الصحي في حالة الأمير، متمنين أن يتستيقظ يوماً ما ويعود لوالده ووالدته.

“ليست المرة الأولى”

وليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد ويحرك أعضاءً من جسده، فقد وثقت الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز في وقت سابق مقطع فيديو أظهر ردة فعل مفاجئة منه بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير النائم الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

الأمير النائم

يذكر أن “الأمير النائم” الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية. ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية. وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.

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