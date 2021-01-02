الأمير النائم يفاجئ السعوديين بما حدث له في هذا المقطع بداية العام الجديد 2021

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطورات جديدة في حالة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم”، والذي يرقد في غيبوبة منذ 15 عاماً.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي لم يتبين توقيت تصويره ورصدته “وطن”، الأمير الوليد وهو يتلقى توجيهات من الطبيب الذي يطلب منه أن يحرك يده كلما شعر بالنبضة، فيرفع الأمير أصابعه بشكل واضح.

ويُكرر الطبيب بالفيديو الطلب من “الأمير النائم” أن يرفع يده إلى أعلى بشكل أقوى، ويستجيب الأمير لذلك فيقوم برفع أصابعه إلى أعلى.

الوليد بن خالد بن طلال يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج #الوليد_بن_خالد_بن_طلال التريند عبر “تويتر” في المملكة، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بهذا التطور الصحي في حالة الأمير، متمنين أن يتستيقظ يوماً ما ويعود لوالده ووالدته.

#الوليد_بن_خالد_بن_طلال للهم إنك قلت وقولك الحق,ادعوني أستجيب لكم

اللهم اشفي الوليد من كل ألم يرهقه اللهم البسه ثوب الصحه والعافيه اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء اليائسين اللهم اشفه شفاء لا يغادره سقما يارب العالمين 🤲 — Turky alsoor (@9_tv40) January 2, 2021

ماشاء الله تبارك الله ، وبدأت بشائر الشفاء بالاستجابة للدواء ، اليوم تحريك كف وغدا بمشيئة الله تحريك كامل الاعضاء ، فاللهم اشف #الوليد_بن_خالد_بن_طلال وجميع مرضى المسلمين شفاء لايغادر سقما ، اللهم لا ملجأ الا اليك سبحانك وتعاليت . https://t.co/OQCTzsBrQf — ابوخالد القحم البلوي (@d13741374) January 2, 2021

#الوليد_بن_خالد_بن_طلال اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما عاجلاً غير اجل يارب 🤲🏻 — الحمدلله … (@mmal893) January 1, 2021

مقطع فيديو الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يحرك يده عدة مرات، فيما يرقد في غيبوبة على سريره، في منزل والده. الحمدالله ، سنه خيررر 🤲🏼🤲🏼#الوليد_بن_خالد_بن_طلال pic.twitter.com/Lrnne1puRL — الأميرة نوف بنت خالد آل سعود (@alswdnwf8) January 1, 2021

الله يمن عليه بالشفاء العاجل ويقر عيني والديه فيه #الوليد_بن_خالد_بن_طلال — طيف (@A24350A) January 1, 2021

#الوليد_بن_خالد_بن_طلال#الامير_النائم

اللهم يامحيي العظام وهي رميم

احيي العافية في جسد ( الوليد )

اللهم أشفي

كل من طال بلائه وتعسر شفائه

وهو عليك هين ، اللهم أشفي ( الوليد ) pic.twitter.com/EWKhgHZLxQ — الامير الوليد بن خالد بن طلال ال سعود (@emirAlwaleed) January 1, 2021

يحي العظام وهي رميم

استمروااا بالدعاء له

يارب يارب يارب تشفيه وتقومه بالسلامة 🤲🏻🤲🏻 #الوليد_بن_خالد_بن_طلال pic.twitter.com/fBHBgvZzzo — تركي المنيف # (@turki_almneef) January 1, 2021

#الوليد_بن_خالد_بن_طلال الله يشفيه ويقومه بالسلام ويقر عين

والدته ووالده بشفاءها عاجلا غير

اجل اللهم اسالك في اخر ساعه من يوم الجمعه ان تلبسه لباس العافيه يارب — الأمل 🌾 (@gymh__) January 1, 2021

الأمير #الوليد_بن_خالد_بن_طلال سبحان من يحيي العظام وهي رميم..

ومن يرد العافيه للمريض ويشفيه بعد أن انقطعت كل الطرق لشفاءه..

الأمر أمره سبحانه وهو أرحم الراحمين.. pic.twitter.com/ehN1WLuTED — الإعلامي بدر الشمري (ابوقمر ) (@bkabomohand1) January 1, 2021

ماشاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله

اللهم اشفيه وعافية ومن عليه بعطفك ورحمتك وكرمك ليتم حياته طائعاً وعابداً لك سبحانك

ولتقر عيني والديه يامن لايعجزك شيء تباركت وتعاليت سبحانك ربي لا شريك لك

اطلب من الجميع:

ادعوا الله له بالشفاء #الوليد_بن_خالد_بن_طلال pic.twitter.com/Jz6id8ItII — ابو عمر 🇸🇦 (@9pFeoYnEvFoBs4C) January 1, 2021

“ليست المرة الأولى”

وليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد ويحرك أعضاءً من جسده، فقد وثقت الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز في وقت سابق مقطع فيديو أظهر ردة فعل مفاجئة منه بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير النائم الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله #سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X — ريـم العليّـان (@reem971) October 19, 2020

الأمير النائم

يذكر أن “الأمير النائم” الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية. ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية. وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.

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