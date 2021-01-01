هذا ما نشرته الفنانة العمانية فخریة خمیس بعد عملية جراحية أزال الأطباء فيها ثدييها بالكامل

أعلنت الفنانة العُمانیة فخریة خمیس أنه أجريت لها بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وازالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط الخاص.

وفي منشور عبر حسابها في” انستغرام “شكرت الفنانة العمانية فخریة خمیس الكادر الطبي على الرعاية والإهتمام، مؤكدة أن إدراة المستشفى تكفلت بعلاج الاستئصال دون دفع اي مبالغ مادية.

وقالت فخرية خميس إنها ستستكمل خطة العلاج بعد اجراء الاستئصال الاخير في المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني.

جرعات كيماوي

وأضافت فخرية خميس: “كما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيماوي او البدء في الاشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي”.

وقالت فخرية خميس:”للعلم سبق وبدأت في مستشفى السلطاني بأخذ 12جرعة كيماوي بمعدل كل جرعة واحدة اسبوعيا ولمدة ثلاث شهور ولله الحمد والشكر النتيجة كانت فعالة ومرضية في صغر حجم الأورام”.

فخریة خمیس: وافقت على الإستئصال بإرادتي

وأوضحت فخریة خمیس: “كان يفترض ان اقوم باستئصال الاورام في المستشفى السلطاني وحسب خطة العلاج ان يتم ذلك لثدي واحد مع ازالة اورام الغدد الليمفاوية ولكن وبما ان لدي مشكلة سابقة في الثدي الآخر منذ 25 عاما وكان اقتراحي ان يتم استئصاله في نفس الوقت بيد ان ذلك لا يتم في حالة الوقاية خاصة وانه خالي من الاورام الخبيثة فقط مستمرة منذ ذلك الحين وبعد ان عانيت سنين من اجراء عملية سابقة به”.

وتابعت فخرية خميس: “كان اقتراح مستشفى السلطاني ان لا يتم ازالته كشكل وقائي فقط وخالي من سرطان الجينات في الوقت الحالي، لذلك كان الخيار ان ارتاح من الآلام وقمت بإرادتي بالموافقة على استئصاله في مستشفى مسقط”.

وأمس، نشرت فخرية خميس فيديو من داخل مستشفى مسقط الخاص، تتحدث فيه مع متابعيها وجمهورها، قبل دخولها لغرفة العمليات.

#عمان_لايف | الفنانة العمانية فخرية خميس تطلب من جمهورها الدعاء لها قبل دخول غرفة العمليات للخضوع لعملية جراحية للعلاج من السرطان pic.twitter.com/TdsnhKLNBQ — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) December 31, 2020

من هي الفنانة العمانية فخرية خميس؟

فخرية خميس ممثلة عُمانية من مواليد العام 1990، و تعتبر شخصية “فتون علف” في المسلسل الكويتي الحيالة من أشهر أدوارها التلفزيونية، وهي الشخصية التي حصلت من خلالها على قاعدة جماهيرية كبيرة.

بداية دخولها للمجال الفني كانت بعام 1974 من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية.

عملت الفنانة العمانية بالفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية.

وهي حاصلة على دورة في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة بعام 1982.

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