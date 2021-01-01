عمرو وردة يخرج عن صمته ويقول: “اعتذرت عشان أرجع ألعب .. ومغلطش وكنت أرجل واحد في المنتخب المصري”

بعد واقعة التحرش التي اُتهم بها اللاعب المصري عمرو وردة 27 عاماً، لاعب خط الوسط المحترف في فريق “فولوس” بالدوري اليوناني الممتاز والدولي في منتخب بلاده، والتي على إثرها استبعد من اللعب في منتخب بلاده بعد تلك الحادثة، ليخرج في حوار صحفي له عبر قناة أم بي سي المصرية لتوضيح الأمر للجماهيرهِ ومتابعيه.

الرحيل عن المنتخب

وقال اللاعب المصري عمرو وردة الذي أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي على إثر تلك الحادثة في أوساط الجماهير ومطالبته بالرحيل عن المنتخب في حوار خاص له في برنامج اللعيب الذي يبث على قناة إم بي سي المصرية، ” افتقد اللعب في مركزي داخل المنتخب المصري، والجميع يعرف أنني برئ، موضحاً أن الحادثة حصلت معه قبل ثلاثة سنوات وليست جديدة”.

وأردف اللاعب المصري وردة، قائلاً: ” إن فخر العرب اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، هو قدوة بالنسبة له ولأي شخص مصري داخل بلده، وهو أحد أفضل خمس نجوم يلعبون في تاريخ الكرة المصرية، مبيناً أن صلاح يعلم أنني مظلوم وأنني لم أفعل شيئاً، حيث أنني أعطيته هاتفي الشخصي من أجل التفتيش به وقت الحادثة، وبقيت في غرفتي لم أخرج منها لمدة 10 أيام نتيجة ذلك الحدث الذي حصل معي”.

وأضاف اللاعب وردة، ” الناس وصفني بأنني أرجل لاعب في المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وكنت أموت من أجل منتخب بلده للوصول إلى القمة، وعمري ما لعبت في مركزي مع المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” 62 عاماً، متسائلاً لو كسبنا بطولة أمم أفريقيا عام 2019 كان محدش ركز في حاجة؟!”.

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الحديث مع صلاح

وأوضح اللاعب وردة، أنه قال للاعب المصري محمد صلاح خلال الحديث معه وقت الحادثة التي اتهمت بها ظلماً، ” أنني لم أفعل شيئاً أقسم بالله، حيث أن كل المنتخب المصري كان يقف بجانبي ويعرف أنني مظلوم، وأنا في غرفتي أعطية هاتفي إلى جميع لاعبين المنتخب المصري، وما حدث هو بالتأكيد كان شخصاً يريد إثارة أزمة لي لاستبعادي من المنتخب المصري”.

عمرو وردة :محمد صلاح وقف جنبي واعطيته موبايلي يتأكد بنفسه #MBCMASR

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وأوضح وردة، أن قرار استبعادي من المشاركة في المنتخب المصري لم يكن بتوصية من مدرب المنتخب المكسيكي ” خافيير أغيري” 62 عاماً، ولا حتى من زملائي في فريق المنتخب “الجهاز الفني”، مردفاً أن اللاعبين قد ذهبوا إلى المدرب وقالوا له: ” إذا اللاعب عمرو وردة قد رحل عن المنتخب المصري سوف نرحل معه، مشيراً أنه يتواصل في الوقت الحالي مع لاعبي منتخب بلاده محمد صلاح ومحمد النني وطارق المحمدي وأحمد حجازي وكوكا، وهم أكثر اللاعبين الذين كانوا معي وقت حدوث المشكلة، من أجل العودة للعب في المنتخب المصري من جديد”.

وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد هاجمه الدولي عمرو ورده، من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، التي استضافتها مصر شهر يوليو عام 2019م، للأسباب انضباطية، واتهام عارضة الأزياء المصرية تدعى “ميرهان” له، بالتحرش، وظهور عدد من الفيديوهات الفاضحة له، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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