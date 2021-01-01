“شاهد” مانشستر يونايتد يدخل مسرح المنافسة على الصدارة مع ” ليفربول” في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ” أستون فيلا”

نجح فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز الثمين له على فريق المنافس أستون فيلا بهدفين رائعين مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة ال 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، التي جمعت كلال الفريقين على ملعب ” أولد ترافورد”.

هدف مارسيال في الشوط الأول

وسجل الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” اللاعب الفرنسي ذو الأصول الإفريقية ” أنتوني مارسيال” 25 عاماً، في الدقيقة ال 40 قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

وجاء هدف التعادل من الفريق المنافس أستون فيلا “الأسود” عن طريق اللاعب البوركيني ” بيرتراند تراوري” 25 عاماً في شباك مانشستر “الشياطين الحمر”، في الدقيقة ال 58 من أحداث الشوط الثاني من المباراة بين كلا الفريقين.

ضربة الجزاء في الدقيقة ال61

وعاد فريق مانشستر يونايد “الشياطين الحمر” من جديد بعد دقائق قليلة من تسجيل هدف التعادل لفريق أستون فيلا، ليحرز هدف الفوز في المباراة بالدقيقة ال 61 بضربة جزاء، سجلها لاعب خط الوسط البرتغالي ” برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز” 26 عاماً، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، ويشتعل بتلك النتيجة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

ويتقاسم فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” مع فريق ليفربول “الريدز”، صدارة الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز برصيد 33 نقطة لكلا الفريقين في جدول الترتيب.

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