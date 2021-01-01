د.عبدالله العودة نجل الداعية الدكتور سلمان العودة يكشف أن والده يقتل ببطء في سجون السعودية بعدما فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وبدا في جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.
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