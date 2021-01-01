سلمان العودة فقد نصف سمعه وبصره في السجون السعودية
سلمان العودة فقد نصف سمعه وبصره في السجون السعودية
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شاهد كيف يقتل محمد بن سلمان الداعية البارز سلمان العودة!

كتب وطن
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د.عبدالله العودة نجل الداعية الدكتور سلمان العودة يكشف أن والده يقتل ببطء في سجون السعودية بعدما فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وبدا في جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.

شاهدوا معنا كيف يقتل سلمان العودة في سجون السعودية ببطء:

للمزيد اضغط هنـا: نيويورك تايمز تكشف تفاصيل ما جرى مع سلمان العودة داخل محبسه

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