عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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“شاهد” صورة جديدة تكشف تطوراً في علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني هل تصالحا حقاً؟!

كتب وطن
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أثار الفنان المصري عمرو دياب ودينا الشربيني، جدلاً بين الجمهور حين تبين أنهما استقبلا العام الجديد 2021 بتواجدهما في دبي، وسط توقعات بأن ذلك لم يكن صدفة، وأنهما قد اجتمعا وتصالحا.

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وأثارت صورتان مختلفتان لعمرو دياب ودينا الشربيني، تكهنات بقرب عودتهما، ففي الصورة الأولى التي نشرتها الفنانة سلمى أبو ضيف، ظهرت بها دينا الشربيني معها وهما يحتفلان بالعام الجديد.

 

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عمرو دياب في دبي

أما الصورة الثانية، فقد نشرها عمرو دياب وتجمعه بالنجم اللبناني راغب علامة في الإمارات وعلق عليها: “دائماً سعيد لمقابلتك”.

 

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وتوقع الجمهور أن هناك بوادر صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني متمنين لهما أن يكون 2021 عام عودتهما سوياً، بينما رجح آخرون أنها تطارده من مكان لآخر، ليعود لها.

دينا تطارد عمرو دياب

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادرها، أن دينا الشربيني تواصلت مع عدد من أصدقائها المقربين لعمرو دياب أمثال عمرو منسي وموسى عيسى، من أجل تهدئة الأمور بينها وبينه، وترتيب مقابلة لهما خلال تواجدهما في دبي.

كما تشير الأنباء عن وجود محاولات قوية من جانب دينا لإصلاح العلاقة بينها وبين عمرو دياب من خلال أصدقائها المتواجدين معه فى الإمارات وهو الأمر الذى جعلها تسافر لقضاء عطلة العام الجديد هناك.

عمرو دياب وزينة عاشور

في حين شهدت رحلة عمرو دياب إلى دبي مقابلته لزوجته زينة عاشور التى انفصل عنها منذ فترة طويلة وأيضًا ابنتيه كنزي وجانا اللتين لم يقابلهما منذ أكثر من عام حين وجودهما فى القاهرة.

وهنأ عمرو دياب جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد بمقطع مصور له من دبي، حيث نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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