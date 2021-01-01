“شاهد” بيراميدز يتغلب بصعوبة على الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

فاز فريق بيراميدز بصعوبة على فريق الإنتاج الحربي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق المنافس، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد ” الدفاع الجوي” في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الممتاز

وسجل في أحداث الشوط الأول اللاعب المصري عبد الله السعيد 31 عاماً لفريق بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة ال 18، ليصل بهذا الهدف إلى رقم 110 خلال مسيرته الكروية في الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابي في الشوط الأول

وقبل نهاية مجريات الشوط الأول، أحرز المدافع المصري معاذ الحناوي 30 عاماً لفريق الإنتاج الحربي، من خلال ركلة جزاء سجلها اللاعب في شباك بيراميدز في الدقائق البديلة، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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وشهدت بداية الشوط الثاني السيطرة لفريق الإنتاج الحربي ضد الفريق المنافس بيراميدز المصري، وفي الدقيقة ال 61 سجل الإنتاج الحربي بواسطة لاعب خط الوسط “مصطفى جمال”.

هدفي الفوز لفريق بيراميدز

بينما جاء هدف التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة ال 90 من أحداث نهاية الشوط الثاني بواسطة اللاعب المصري “رمضان صبحي” 23 عاماً، ليسجل بعد ذلك هدف الفوز الثالث للفريق على الإنتاج الحربي في مباراة قوية الفريقين، في الدقيقة ال 95 من الوقت البديل، عن طريق المهاجم الأيمن للفريق البوركيني ” إيريك تراوري” 24 عاماً، لينتهي اللقاء بين الفريقين بفوز فريق بيراميدز بثلاثية غالية على الإنتاج الحربي الذي سجل هدفين في اللقاء.

#بيراميدز يحقق فوزاً مثيراً على #الإنتاج_الحربى ٢/٣

أحرز ثلاثية بيراميدز عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، وأريك تراوري فى الدقائق ١٨ و ٩٢ و ٩٦ بينما أحرز للانتاج معاذ الحناوي فى الدقيقة ٤٥+٧ من ركلة جزاء ومصطفي الجمل فى الدقيقة ٦١. #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/0J0tBOhCO6 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 1, 2021

وبهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المصري المركز الخامس برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن فريق الجونة المتصدر، بينما احتل الفريق الخاسر الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

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