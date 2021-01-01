“شاهد” إيفرتون يخسر السباق في ترتيب الدوري الإنجليزي أمام وست هام بهدف نظيف

تغلب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي على المنافس فريق إيفرتون بهدف نظيف دون رد على ملعب ” جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة ال 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

الدقيقة ال 86

وقد حقق فريق وست هام “المطارق” في مباراة صعبة له، على فريق إيفرتون “التوفيز” بهدف نظيف، جاء في الدقيقة ال 86 من نهاية أحداث الشوط الثاني بين كلا الفريقين عن طريق لاعب الوسط التشيكي “توماش سوتشيك” 25 عاماً، ليخطف بذلك الهدف ثلاثة نقاط مهمة لفريقه.

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وبهذه النتيجة يحتل فريق وست هام يونايتد في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما تجمد فريق إيفرتون الخاسر عند 29 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري “البريميرليج” الممتاز.

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