حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً .. والحكومة تتدخل وهذا ما قررته

أثار حفل راقص أقيم في فندق بدولة الكويت بمناسبة احتفالية رأس السنة ضجةً واسعة، ما دفع الحكومة الكويتية للتدخل فوراً .

وأظهر مقطع متداول من الحفل، تجمعاً كبيراً لرجال وفتيات في قاعة بالفندق، فيما ظهر بعضهم يرقصون ويحتضنون بعضهم البعض على أنغام الأغاني والموسيقى .

فيديو / حفل راقص في فندق بمناسبة احتفالية رأس السنة يشعل تصريحات النواب المحافظين والإسلاميين. pic.twitter.com/VtxZJNwHlw — المجلس (@Almajlliss) January 1, 2021

“خالفوا النظام والآداب”

وفور تداول المقطع، أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخیص قانوني.

وذكرت إنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها الى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب .

وأكدت أن وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.

من جهته، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي سلمان الحليله وزارة الداخلية محاسبة المتسبب في مثل هذه الحفلات التي لا يقبلها شرع ولا هي من عادات اهل الكويت. كما قال

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