أشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد استعانتها ببرنامج “الفوتوشوب” من أجل إخفاء وزنها الزائد وتغيير شكلها بعد ولادة طفلتها الثانية.

وذلك بعد نشرها صورة لها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” معتمدة الظهور إطلالة كاملة باللون الأسود.

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وحسب الصورة التي رصدتها “وطن”، فإن الفنانة المغربية المثيرة للجدل ظهرت بإطلالة سوداء بشكل كامل، فيما انتقد كثيرٌ من متابعيها استعانتها الى برنامج تعديل الصور “فوتوشوب” لإخفاء وزنها الذي اكتسبته بعد الولادة .

جاء ذلك، بعد تعرض الفنانة المغربية للكثير من الانتقادات بسبب صور نشرتها في وقت سابق حيث رأى الكثيرون أنها أخضعتها للتعديل بتقنية الفوتوشوب وخصوصاً على مستوى الوجه، وظهرت فيها مرتدية الملابس الرياضية ما أظهر الفرق بين حجم جسمها وحجم وجهها.

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن دنيا بطمة لم تخسر الوزن الزائد على مستوى أردافها تحديداً، وهذا ما ظهر من خلال صور أخرى نشرتها قبل أيام وبدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً.

الجدير ذكره، أن الفنانة المغربية احتفلت بعيد زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، حيث عرضت فيديو قام أحد معجبيها بتركيبه مستخدماً صوراً لها ولأفراد أسرتها التقطت في مناسبات وأوقات مختلفة.

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