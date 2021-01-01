فريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري
Imageرياضة

الأهلي المصري يتعثر أمام وادي دجلة في الدوري المصري والكابتن أبو تريكة يغرد ؟!

كتب وطن
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تعثر فريق الأهلي المصري أمام الضيف فريق وادي دجلة، بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد ” السلام” في القاهرة.

إهدار الفرص

وشهدت المباراة تعادل السيطرة والمنافسة القوية بين الفريقين خلال اللقاء بينهما، مع إهدار كلا الفريقين للفرص الضائعة ومحاولات التسجيل في المرمى، دون جدوى.

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وبهذا التعادل بطعم الخسارة لفريق الأهلي المصري للقفز إلى الصدارة والحفاظ على اللقب، يحتل فريق “القرن” المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق الجونة برصيد 11 نقطة، في دوري الدرجة الممتازة المصري.

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