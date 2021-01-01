الأهلي المصري يتعثر أمام وادي دجلة في الدوري المصري والكابتن أبو تريكة يغرد ؟!

تعثر فريق الأهلي المصري أمام الضيف فريق وادي دجلة، بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد ” السلام” في القاهرة.

إهدار الفرص

وشهدت المباراة تعادل السيطرة والمنافسة القوية بين الفريقين خلال اللقاء بينهما، مع إهدار كلا الفريقين للفرص الضائعة ومحاولات التسجيل في المرمى، دون جدوى.

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تعادل غير مرضي للجمهور طبعا , مشكلة كبيرة في ضياع الفرص للآسف و كثرة الغيابات وتحكيم حرم النادي الأهلي من ضربة جزاء صحيحة (100%) .. مباراة وعدت ..التركيز في اللي جاي يا رجالة .. 🦅 pic.twitter.com/FZUfw5F32b — Abo Treaka Lovers (@AboTreakaLovers) January 1, 2021

وبهذا التعادل بطعم الخسارة لفريق الأهلي المصري للقفز إلى الصدارة والحفاظ على اللقب، يحتل فريق “القرن” المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق الجونة برصيد 11 نقطة، في دوري الدرجة الممتازة المصري.

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