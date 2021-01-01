“شالوا من عندي الأراضي”.. ابن سلمان يؤدب وزير الأوقاف عبداللطيف آل الشيخ الفاسد ويجعله يهذي في صلواته

وجهت السلطات السعودية، ضربة موجعة إلى وزير الشؤون الدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، في إطار الحملات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان بزعم محاربة الفساد والفاسدين رغم أنه من اشد المطبلين لسياسة الأمير المراهق.

عبداللطيف آل الشيخ وزير المؤخرات

وكشف حساب “العهد الجديد” المختص بكشف أسرار المملكة وما يدور داخل أروقة الديوان الملكي، عن تسوية مالية تمت مع عبداللطيف آل الشيخ الذي أسماه بوزير المؤخرات، حيث “أخذوا منه كل أراضيه، ولم يبقوا له شيء”.

وأضاف الحساب الشهير، وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “الرجل نتيجة لذلك يعيش صدمة نفسية وصلت إلى مرحلة الهذيان، حتى أنه وفي إحدى الصلوات التي كان فيها إماما، سمعوه يقول “شالوا من عندي الأراضي!”.

تسوية مالية تمت مع وزير المؤخـ.. عبداللطيف آل الشيخ، حيث أخذوا منه كل أراضيه، ولم يبقوا له شيء، والرجل نتيجة لذلك يعيش صدمة نفسية وصلت إلى مرحلة الهذيان، حتى أنه وفي إحدى الصلوات التي كان فيها إماما، سمعوه يقول "شالوا من عندي الأراضي"! — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 1, 2021

عبداللطيف آل الشيخ يمدح ابن سلمان

الجدير ذكره، أن الوزير السعودي يُطلق عليه لقب وزير المؤخرات من أكثر المطبلين لولي العهد السعودي؛ إلا أن ذلك لم يكن له شفيعاً له أمام القرارات الأخيرة التي طالت كافة المسؤولين في الدولة السعودية.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للوزير عبداللطيف آل الشيخ يمدح فيه بشكل كبير محمد بن سلمان، في وصلة تطبيل جعلت منه مثار سخرية لدى رواد مواقع التواصل.

فساد المملكة وفضائح ابن سلمان

وفي وقت سابق كشفت هيئة الرقابة والفساد السعودية، تفاصيل قضايا فساد جديدة هزت وزارة الداخلية والحكومة، أبطالها مسؤولين سابقين في الوزارة ورجال أعمال ومقيمين، وذلك بعد أسابيع من فضيحة الفساد التي هزت وزارة الدفاع التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضحت الهيئة، وفق ما رصدته “وطن”، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية الخاصة بتهم فساد لمسؤولين بارزين بالاشتراك مع مسؤولين عرب ووافدين، مشيرة إلى توقيف عدد من هؤلاء المسؤولين على ذمة التحقيق.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بـ #السعودية تعلن عن قضايا فساد بحق سفير سابق، ووزير مفوض في وزارة الخارجية، ولواء متقاعد من أمن الدولة، ومستشار سابق في وزارة الداخلية، وضباط برتبة عقيد في القوات البحرية، وأمين سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.. شاهد التفاصيل.. pic.twitter.com/bfsmgQM0OW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 31, 2020

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين من رجال الأعمال واثنين من المقيمين من جنسية عربية كانوا وسطاء بقضية الفساد.

وبينت الهيئة، أن الوافدين قاما بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ أحد عشر مليون ريال، حيث دفع الأول مليون وستمائة ألف ريال كرشوة مقابل الحصول على العقد.

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