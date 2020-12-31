أكدت مصادر طبية بالكويت أن لقاح فيروس كورونا المنتشر بين دول العالم ليس له أي تأثير على العلاقات الزوجية، أو على خصوبة الرجال، مشيرة إلى أن التنبيه على النساء اللواتي يرغبن بتلقي اللقاح بتجنب الحمل لمدة شهرين هو مجرد إجراء احترازي بحت، أوصت به السلطات الصحية البريطانية.

وجاء ذلك ردا على معلومة خاطئة انتشرت على مواقع التواصل في الكويت بشكل كبير، وزعمت أن لقاح كورونا الجديد يمنع العلاقة الزوجية ويضعف الخصوبة لدى الرجال والنساء.

تطعيم كورونا

وقالت المصادر لـ صحيفة “الراي” الكويتية إن “المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية (cdc) لم توصِ بتجنب الحمل للنساء اللواتي تلقين تطعيم الحمض النووي المرسل (Mrna)، وهو اللقاح نفسه لشركتي (فايزر) و(موديرنا)، وتركت الأمر خياراً متاحاً وفق ما يقرّره الطبيب المختص لكل سيدة”.

ولفتت إلى أن “الدليل الإرشادي لتطعيم كوفيد-19 في الكويت، وتوخياً للحذر يشير إلى أن السيدات في فترة الخصوبة عليهن تجنب الحمل لمدة لا تقل عن شهرين، بعد أخذ الجرعة الثانية من التطعيم كإجراء احترازي رغم أنه لا يحتوي على أجزاء حية من الفيروس”.

لقاح كورونا

وحول ما إذا كان اللقاح يمنع الرجل من العلاقة الزوجية، أفادت المصادر إلى أن “اللقاح لا يمنع الرجل من ممارسة حقوقه الزوجية، وغير صحيح ما يثار عن تأثير اللقاح على الخصوبة”.

وأكدت أن “المرأة التي ترغب بتلقي أي لقاحات، بما فيها الخاصة بفيروس كورونا، ليس هناك نصيحة طبية لها بالتوقف عن العلاقة الزوجية، ولكن النصيحة الاحترازية أن تتجنّب الحَمل”.

موانع تلقي لقاح كورونا

وأشارت إلى أن “موانع تلقي اللقاح حالياً، وفق الإرشادات الصحية المطبقة في البلاد، تشمل الحساسية المفرطة من الأدوية وبعض الأغذية، والحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقين حتى سن 16 عاماً، والأفراد الذين تم إعطاؤهم الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، أو بلازما من الأفراد المتعافين خلال الـ90 يوماً السابقة، بسبب عدم وجود دراسات على هذه الشرائح حالياً”.

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