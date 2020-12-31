عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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كاتب فلسطيني لـ عبدالله بن زايد بعد أن نفخ صدره: ستبقى العيل السخيف لو ارتفع طولك عنان السماء

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أثار الإعلامي الفلسطيني البارز، نظام المهداوي، سخرية واسعة من وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، بعد وصفه بالمعتوه والأبله، مستعيناً بصورة له مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

عبدالله بن زايد المضحك جداً حد البكاء

وقال المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لو نفخت صدرك واستقام عودك وارتفعت بطولك حتى تصل إلى عنان السماء وجعلت الصرامة في ملامحك، تبقى العيل السخيف الأحمق الغبي المغفل التافه المعتوه البلهاء العبيط الأخرق والمضحك جداً إلى حد البكاء على حال حكام أمتنا”.

سخرية واسعة من الوزير الوسيم عبدالله بن زايد

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المهداوي معبرين عن سخريتهم من وزير خارجية الإمارات الذي يسعى للظهور في الشرق الأوسط والعالم بأي شكل من الأشكال.

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الجدير ذكره، أن محمد بن زايد أوكل مهمة التوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل لشقيقه عبدالله، الذي يصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “العيل”، وذلك بسبب محاولاته الاستعراضية لإظهار نفسه وكأنه صاحب قدرات استثنائية.

عبد الله بن زايد وزير التصريحات المثيرة للجدل

عبدالله بن زايد سياسي إماراتي يتولى منصب وزير الخارجية منذ عام 2006، تثير تصريحاته الكثير من الجدل، وكان قد تسبب في أزمة دبلوماسية مع تركيا على خلفية إعادة نشره تغريدة مسيئة لقائد عثماني.

وقاد الوزير الوسيم مفاوضات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ووقع على اتفاق الخيانة نيابة عن شقيقه ولي عهد أبوظبي

المولد والنشأة

ولد عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الامارات يوم 8 أبريل/نيسان 1972 في أبو ظبي، وهو أخ غير شقيق لخليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات منذ عام 2004 أمير أبو ظبي، ونجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي توفي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وكان أول حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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