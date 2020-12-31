“شاهد” موقف نادر ومؤثر للراحل قابوس وهذا ما فعله عندما سمع هذا الصوت بإحدى الولايات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث لأحد الأشخاص حول موقف حصل مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، خلال نزوله في إحدى الولايات بالسلطنة.

هذا ما فعله السلطان قابوس عندما سمع صوت حمار

وقال العُماني في المقطع المتداول والذي رصدته (وطن): “قصة بسيطة يخبرني بها أحد الأفراد المصاحبين له في أحد المخيمات، يقول أن السلطان قابوس حين وصلنا ولاية من ولايات الباطنة سمع صوت حمار، فقال ابحثوا لي عنه، فقلنا من وين نجد الحمار، فرجعنا وقلنا لم نجده، فقال عودوا وابحثوا عنه”.

مثل هذه القصص عن مولانا جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد رحمه الله تعطينا دروس

شخصية وعامة سواء في منازلنا أو في

أعمالنا أو في مجتمعنا، كان الجميع يتسائل

ماهو سر حب الناس لهذا الرجل ما الذي بينه

وبين الله، بعد وفاته عرفنا أسرار كنا نجهلها

حتى تمنينا أننا التقيناه قبل أن يتوفاه الله. pic.twitter.com/KpH35IbbIp — 🇴🇲ٱلَمِےـجَےـرةّ (@thegala_xy) December 1, 2020

وتابع: ” فرجعنا بحثنا وجدنا الحمار جريح، فالسلطان قابوس عرف أن الحمار فيه جرح وألم، ورجعنا وقلنا مولانا الحمار داويناه وجريح، فقال أطعموه وعالجوه وابحثوا عن صاحبه”

موقف انساني فعله السلطان قابوس

واستطرد:” فبحثنا عن صاحبه واستغرب الرجل أن السلطان بنفسه أوصى بذلك، فقال أن هذا الحمار كان مريض بمرض معين وعزلته عن بقية الحيوانات، ولكن أنا أجي أطعمه، وقالوا له خذ هذا المبلغ لإطعام الحمار، ويقول ظلينا طول فترة مكوث السلطان بالولاية نطعم الحمار فتحسن صوته، يعني شوف رحمة هذا الرجل”.

ردود فعل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، مطلقين عبارات الترحم والدعاء للسلطان العماني الراحل، ومثنين على حديث سارد القصة، التي يوجد مثلها الكثير على حد وصفهم.

الله يرحمه حمل في قلبه صفة الإنسانية والرحمه — نجـ🕊ـلاء❥°🇴🇲 هي قِبلتي وصلاتي التى يُصليها قلبي (@7005__) December 1, 2020

اللهم أرحم والدي السلطان رحمه تسع السماوات والأرض يارب العالمين — بنت عُمان💛 (@KeERD0HAihgsM9N) December 1, 2020

ونشر أحد الحسابات عبر تويتر المقطع وعلق عليه واصفاً رحمة السلطان قابوس قائلاً: مثل هذه القصص عن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعطينا دروس شخصية وعامة سواء في منازلنا أو في أعمالنا أو في مجتمعنا”

وتابع:”كان الجميع يتساءل ما هو سر حب الناس لهذا الرجل ما الذي بينه وبين الله، بعد وفاته عرفنا أسرار كنا نجهلها حتى تمنينا أننا التقيناه قبل أن يتوفاه الله”.

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