رجل اعمال سعودي
رجل اعمال سعودي
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أكيد ابن سلمان ليس قدوته.. “شاهد” ما فعله رجل أعمال سعودي بعد شرائه عقار بمبلغ ضخم وصدم الحضور

كتب Author 2
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في عديد من دول الخليج العربي، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما جرى من رجل أعمال في محافظة تبوك السعودية، بعد شراءه عقار “ورثة” بمبلغ مليون ريال سعودي.

وبحسب متداولو المقطع فقد قام الرجل بشراء العقار بهذا المبلغ الضخم، وقام بإعادته لأصحابه الأصليين، وهم امرأتين وابن معاق.

ويُظهر المقطع لحظة تحية الحضور لرجل الأعمال السعودي، وقيامهم بالتصفيق الحار له، وحديثهم بعبارات الثناء والمديح له، وقيامهم بالتسليم عليه وتقبيل رأسه، وسط مقولات “بيَض الله وجهك، جزاك الله كل خير”.

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وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع فعلة رجل الأعمال السعودي، معتبرين أن ما جاء به هو “بطولة” في زمن قل فيه الخير، وزادت فيه الأنانية والكراهية وحب الذات.

وقال أحد المغردين معلقاً على الحادثة :” الله شو العمل البطولي الي محد يسويه بهالزمن ما شاء الله الله يرزقه اضعاف اضعاف المبلغ”.

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