“شاهد” صافيناز تتعرض لموقف محرج بسقوط حمالة صدرها بعد أن تحمست أثناء وصلة رقص ساخنة!

وقعت الراقصة الاستعراضية صافيناز في موقف محرج للغاية وسط الجمهور، وذلك خلال ظهور أخير لها في أحدى الحفلات الخاصة.

ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط حمالة صدرها، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس.

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فيديو صافنياز

وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

View this post on Instagram A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77)

وصافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

View this post on Instagram A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77)

كما كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”.

لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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