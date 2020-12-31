“شاهد” آخر دقيقة بحياة أديب الجناني مراسل قناة بلقيس قبل أن تسقط عليه صواريخ مطار عدن

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن موجة غضب واسعة، عقب إعلان قناة بلقيس اليمينة وفاة مراسلها أديب الجناني، متأثرا بإصابة في هجوم مطار عدن.

الصحفي اليمني أديب الجناني مراسل قناة بلقيس الفضائية هو أحد شهداء الانفجار الذي استهدف #مطار_عدن اليوم .. رحمه الله ورحم كل الشهداء وصبر عائلاتهم #اليمن pic.twitter.com/4AWXOHOrIt — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) December 30, 2020

أديب الجناني

وذكرت مصادر يمنية أن أديب الجناني توفي متأثراً بإصابته بشظية في بطنه، مؤكداً أنه وصل إلى مستشفى الجمهورية الحكومي في حالة صحية حرجة.

ونعى العديد من الصحفيين والكتاب وفاة أديب معبرين هن غضبهم الشديد من هذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.

استشهاد الزميل الصحفي #أديب_الجناني مراسل قناة بلقيس @BelqeesTV في #عدن، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف #مطار_عدن أثناء وصول الحكومة الجديدة ظهر اليوم. خالص التعازي والمواساة لأسرة الزميل الشهيد أديب الجناني ولكافة الأسرة الصحفية في هذا المصاب الأليم.#Aden #Yemen pic.twitter.com/QXMvj0ENj7 — محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) December 30, 2020

سوف اتذكر أديب الجناني بوصفه الصحفي الشجاع والمثابر الذي ظل وفيا لمهنة الصحافة التي تحولت لمهنة خطرة بسبب مليشيات الموت والخراب المنتشرة بطول البلاد وعرضها. خالص العزاء والمواساة لأسرة أديب وزملائه وأصدقائه، ورحمه الله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) December 30, 2020

الدقيقة الاخيرة في حياة أديب الجناني

ونشر ناشطون مقطعا مصورا أبرز الدقيقة الأخيرة في حياة أديب الجناني، أثناء تغطيته الحية لوصول أعضاء الحكومة لمطار عدن، حيث كان ينقل للمذيعة الوضع وتفاصيل الهجوم ثم انقطع صوته فجأة.

آخر اللحظات للزميل أديب الجناني وهو يغطي وقائع الهجوم على الهواء مباشرة

ألم لا تستوعبه الكلمات

رحمة الله تغشاك يا أديب#عدن #مطار_عدن pic.twitter.com/SRTstY1DtF — شادي ياسين (@ShadyYasin) December 30, 2020

ويشار إلى أنه برحيل الجناني خسرت المحطة منذ انطلاقها في العام 2015 أربعة من منتسبيها خلال تغطياتهم لوقائع الحرب في البلاد، التي بدأت منذ انقلاب جماعة الحوثيين على السلطة في سبتمبر من العام 2014.

رحمه الله وصبّر عائلته https://t.co/SGmRrhzMdT — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 30, 2020

قتلى القصف في اليمن

وقتل مراسل المحطة في ذمار، عبدالله قابل، في مايو من العام 2015 في قصف جوي للتحالف، عندما وضعه الحوثيون درعاً بشرياً إلى جانب مراسل قناة سهيل في مبنى الرصد الزلزالي بالمحافظة.

وفي يناير من العام 2018 قُتل مصور المحطة في محافظة تعز، محمد القدسي، إثر قصف مدفعي للحوثيين على بلدة الخيامي بمديرية المعافر.

وفي منتصف إبريل من العام 2018، قتل مراسل المحطة، عبدالله القادري، في قصف مدفعي قام به الحوثيون على بلدة قانية بمحافظة البيضاء.

وأصيب في الهجوم على مطار عدن الدولي، عدد من الصحافيين والمصورين بشظايا القصف الذي استهدف صالة الاستقبال ومدرج المطار.

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