أديب الجناني
أديب الجناني
الهدهد

“شاهد” آخر دقيقة بحياة أديب الجناني مراسل قناة بلقيس قبل أن تسقط عليه صواريخ مطار عدن

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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن موجة غضب واسعة، عقب إعلان قناة بلقيس اليمينة وفاة مراسلها أديب الجناني، متأثرا بإصابة في هجوم مطار عدن.

أديب الجناني

وذكرت مصادر يمنية أن أديب الجناني توفي متأثراً بإصابته بشظية في بطنه، مؤكداً أنه وصل إلى مستشفى الجمهورية الحكومي في حالة صحية حرجة.

ونعى العديد من الصحفيين والكتاب وفاة أديب معبرين هن غضبهم الشديد من هذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.

الدقيقة الاخيرة في حياة أديب الجناني

ونشر ناشطون مقطعا مصورا أبرز الدقيقة الأخيرة في حياة أديب الجناني، أثناء تغطيته الحية لوصول أعضاء الحكومة لمطار عدن، حيث كان ينقل للمذيعة الوضع وتفاصيل الهجوم ثم انقطع صوته فجأة.

ويشار إلى أنه برحيل الجناني خسرت المحطة منذ انطلاقها في العام 2015 أربعة من منتسبيها خلال تغطياتهم لوقائع الحرب في البلاد، التي بدأت منذ انقلاب جماعة الحوثيين على السلطة في سبتمبر من العام 2014.

قتلى القصف في اليمن

وقتل مراسل المحطة في ذمار، عبدالله قابل، في مايو من العام 2015 في قصف جوي للتحالف، عندما وضعه الحوثيون درعاً بشرياً إلى جانب مراسل قناة سهيل في مبنى الرصد الزلزالي بالمحافظة.

وفي يناير من العام 2018 قُتل مصور المحطة في محافظة تعز، محمد القدسي، إثر قصف مدفعي للحوثيين على بلدة الخيامي بمديرية المعافر.

وفي منتصف إبريل من العام 2018، قتل مراسل المحطة، عبدالله القادري، في قصف مدفعي قام به الحوثيون على بلدة قانية بمحافظة البيضاء.

وأصيب في الهجوم على مطار عدن الدولي، عدد من الصحافيين والمصورين بشظايا القصف الذي استهدف صالة الاستقبال ومدرج المطار.

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