حمد بن جاسم يلخص 2020 في 6 تغريدات وهذا ما قاله عن المصالحة و”شطحات” المراهقين

غرد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، بـ 6 تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر لخص فيهم عام 2020 من وجهة نظره وتحدث عن المصالحة الخليجية وما حدث بالخليج تحديدا خلال هذا العام المنصرم.

حمد بن جاسم: سنة انتهت

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “سنة انتهت، وسنة قادمة بإذن الله” وعندما فكرت ماذا سأكتب عن السنة المنتهية، قررت لعدة أسباب، ألا أعيد ما كتبت سابقاً، غير أن العام المنصرم كان سنة مريرة على البشرية بكل المقاييس”.

سنة انتهت وسنة قادمه بإذن الله، ماهي الدروس الي استخلصناها من السنة المنتهية وماذا نتمنى للسنه القادمة؟

وعندما فكرت ماذا سأكتب عن السنة المنتهية فقد قررت لعدة أسباب، ألا أعيد ما كتبت سابقا. غير أن العام المنصرم كان سنة مريرة على البشرية بكل المقاييس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

وشدد بن جاسم أن الأزمة تتعلق بجائحة “كورونا” التي عطلت العالم، وكذلك بسبب ما قال أنه “الاندفاع غير المحسوب من جانب بعض القادة الحالمين الواهمين الذين قادوا شعوبهم للهاوية سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً”.

سواء بسبب الجائحة التي عطلت العالم أو بسبب الاندفاع غير المحسوب من جانب بعض القادة الحالمين الواهمين الذين قادوا شعوبهم للهاوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعند الحديث عمن كان في عين العاصفة أولا، واكتوى بنار المحنة، فلا شك أن خليجنا كان أكبر المتضررين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

حمد بن جاسم: عين العاصفة أولاً

واعترف الشيخ حمد بن جاسم أنه عند الحديث عمّن كان في عين العاصفة أولاً، واكتوى بنار المحنة، “فلا شك أن خليجنا كان أكبر المتضررين”.

وتمنى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق أن “تكون السنة القادمة، سنة خير وسلام، وأن تكون هناك بشرى حقيقية وعن قناعة صادقة، كي تلتئم اللحمة الخليجية لتضميد الجراح بدلا من زيادتها، وكي نأخذ العبر اللازمة مما حصل، وتعويض ما فات من الوقت والمال والجهد، الذي ضيعناه في شيء لا يخدمنا ولا يخدم الحالمين الواهمين”.

وإنني أتمنى أن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام، وأن تكون هناك بشرى حقيقية وعن قناعة صادقة، كي تلتئم اللحمة الخليجية لتضميد الجراح بدلا من زيادتها، وكي نأخذ العبر اللازمة مما حصل، وتعويض ما فات من الوقت والمال والجهد الذي ضيعناه في شيء لا يخدمنا ولا يخدم الحالمين الواهمين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

حمد بن جاسم: مصلحة لأهل الخليج

هذا وأكد المسؤول القطري السابق الذي مازالت تصريحاته تثير تفاعلاً واسعاً على وجود “مصلحة لأهل الخليج، يجب أن يحافظ عليها القادة المؤتمنون ويبنوا على أساس ما بناه الرعيل الأول، وأن يكون الصدق والمصلحة الخليجية في مقدمة أولوياتهم، هذا ما نريد منهم”.

فهناك مصلحة لأهل الخليج، يجب أن يحافظ عليها القادة المؤتمنون ويبنوا على أساس ما بناه الرعيل الأول، وأن يكون الصدق والمصلحة الخليجية في مقدمة أولوياتهم، هذا ما نريد منهم.

يجب أن نعمل على أن نتعايش بكل الود والمسؤولية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

واستطرد قائلاً: “يجب أن نعمل على أن نتعايش بكل الود والمسؤولية، وأن نتجنب الشطحات التي يدفع تكاليفها المواطن الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية”.

وأن نتجنب الشطحات التي يدفع تكاليفها المواطن الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والاجتماعية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

خارجة طريق

ووضع بن جاسم في تصريحاته لما يراها خارطة طريق مستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

فعلى الصعيد السياسي يجب أن تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تسببت في جروح عميقة في مجلس التعاون وما حوله، حتى نتدارك في السنة القادمة هذه الأخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه من اهتزاز للثقة على كل المستويات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 31, 2020

وقال: “على الصعيد السياسي يجب أن تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تسببت في جروح عميقة في مجلس التعاون وما حوله، حتى نتدارك في السنة القادمة هذه الأخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه من اهتزاز للثقة على كل المستويات”.

ولاقت تغريدات حمد بن جاسم تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين تمنوا أن يكون العام الجديد 2021 هو عام طي صفحة الخلاف التي مزقت الخليج وبدء صفحة جديدة لأجل مصلحة شعوبه.

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