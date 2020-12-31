أثار الكاتب والسياسي السعودي المقرب من الديوان تركي الحمد، موجة جدل واسعة بين متابعيه عقب تلميحه وتشبيهه بشكل غير صريح لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بالخلفاء الراشدين.

محمد بن سلمان و الخلفاء الراشدين

وقال تركي الحمد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”ليس هناك نظام سياسي منذ فجر التاريخ، مرضي عنه كل الرضا، فحتى الخلفاء الراشدين اغتيل منهم ثلاثة.”

ليس هناك نظام سياسي منذ فجر التاريخ، مرضي عنه كل الرضا، فحتى الخلفاء الراشدين اغتيل منهم ثلاثة. المقارنة بين الإنجاز والإخفاق هو ميزان الحكم على الصالح والطالح هنا، وحين نقول الإنجاز، فالمقصود ما كان في صالح الإنسان وكرامته وازدهاره وأمنه، وغير ذلك هو مجرد دعاية غوبلزية لا أكثر.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 29, 2020

وتابع محاولا التبرير لجرائم ابن سلمان الوحشية وسياسته القمعية:”المقارنة بين الإنجاز والإخفاق هو ميزان الحكم على الصالح والطالح هنا، وحين نقول الإنجاز، فالمقصود ما كان في صالح الإنسان وكرامته وازدهاره وأمنه، وغير ذلك هو مجرد دعاية غوبلزية لا أكثر.”

تركي الحمد: الخشب الجاف في بلادنا خير من كل العالم

وأضاف الكاتب السعودي في تغريدة ثانية: “كم هي جميلة بلاد الآخرين، مليئة بالناس والثروات وأنهار من العسل، لكن الخشب الجاف في بلادنا خير من كل ما في العالم.. أغنية بلوشية”.

كم هي جميلة بلاد الاخرين، مليئة بالناس والثروات وأنهار من العسل، لكن الخشب الجاف في بلادنا خير من كل ما في العالم..

أغنية بلوشية — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 29, 2020

ردود فعل غاضبة من تغريدة تركي الحمد

وأثارت تغريدة الحمد جدلا واسعا بين متابعيه وهاجمه أحدهم بقوله:””كَفَى الشَيبُ والإِسلامُ لِلمَرءِ ناهيا، بالأمس البخاري واليوم تقحم الخلفاء الراشدين في مقارنه بعيدة عن الموضوع، أمالك بالشيب رادع قد اعذر الله لرجل أبلغه الستين.”

"كَفَى الشَيبُ والإِسلامُ لِلمَرءِ ناهيا"

بالأمس البخاري واليوم تقحم الخلفاءالراشدين في مقارنه بعيده عن الموضوع .. امالك بالشيب رادع…

قد اعذر الله لرجل ابلغه الستين. — عبدالرحمن الصمعان (@abdulrhman_1115) December 29, 2020

وكتب مغرد آخر:”ولا كلمة عن حكم الفرنجة والدكتاتوريات والممالك والقتل الممنهج من عصور الظلام الاوربي الى عصور الاحتلال (الإستعمار) واستعباد الشعوب وسرقة ونهب خياراتها، لكن الخلفاء الراشدين عندك مشكلة معهم. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.”

ولا كلمة عن حكم الفرنجة والدكتاتوريات والممالك والقتل الممنهج من عصور الظلام الاوربي الى عصور الاحتلال (الإستعمار) واستعباد الشعوب وسرقة ونهب خياراتها‼️

لكن الخلفاء الراشدين عندك مشكلة معهم.

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. — ابو داوود (@oak2018) December 29, 2020

وهاجمه أحد النشطاء:”رائحة البعث النتنة تفوح من معظم تغريداتك. الا يوجد رشيد بقربك يبعد جهاز الاتصال عنك؟”

رائحة البعث النتنة تفوح من معظم تغريداتك.

الا يوجد رشيد بقربك يبعد جهاز الاتصال عنك؟!! — Muhammad (@mafdh7) December 29, 2020

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الجاري أثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا، بتغريدة أطلقها ضد المتدينين.

وقال الحمد وفق ما رصدته (وطن) حينها إن المتدينين المسلمين في العصر الحالي، “جلهم إما متدينون لا عقل لهم، أو متدينون لا عقل لهم”.

وجاءت تغريدة الحمد تعليقا على مقولة منسوبة لأبي العلاء المعري في وصف مسلمي عصره، ذكر فيها أنه “ما تبقى من أمة محمد قسمان أما عقلاء ولا دين لهم أو متدينون ولا عقل لهم”.

واعتبر مغردون أن تصريح تركي الحمد يسيء إلى فئة المتدينين بشكل كامل، وهو ما لا يعتبر أمرا مقبولا على الإطلاق.

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