أحد المشجعين كتب منتقداً لاعب ريال مدريد كارفاخال والأخير يرد عليه؟!

وجه أحد المشجعين لفريق ريال مدريد الإسباني لاعب الظهير الأيمن “داني كارفاخال” 28 عاماً، انتقادًا له نتيجة تسببه في ركلة الجزاء ضد الفريق إلتشي، ضمن منافسات الجولة ال 16 من الدوري الدرجة الممتاز الإسباني ” الليغا”.

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وجاء نقد أحد المشجعين للاعب الإسباني كارفاخال، قائلاً فيه: ” شكراً كارفاخال، كان بإمكاننا إنهاء هذا العام 2020 ب 7 انتصارات متتالية، لكنك قررت معانقة لاعب إلتشي، وجعلت فريق أتلتيكو مدريد يهرب باللقب”.

كارفاخال يرد على حسابه

ليرد اللاعب داني كارفخال على التغريده على حساب المشجع على الإنستغرام، وكتب إليه: ” أود أن أخبرك بالفعل أنني أكثر شخص حزين على ذلك، لكن إياك أن تقفز إلى العربة عندما تكون الأمور جيدة”.

وقد تعثر فريق ريال مدريد الإسباني خارج قواعده أمام إلتشي بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين في الدوري “الليغا” الإسبانية لدوري الدرجة الممتاز، ليخسر نقطتين بهذه النتيجة وينهي عام 2020 بالتعادل، ويحتل الريال في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين، عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصد 35 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.

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