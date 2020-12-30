هذه أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2021 .. سنة سيئة وهذا مصير كورونا فيها

أثارت توقعات المُتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف 2021 جدلاً واسعاً، خاصة أنها توقعت أن يكون العام القادم سيئاً وحتى أسوأ من عام 2020 لا سيما في أمريكا وأوروبا. حسب قول المتبنئة ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف 2021: العالم سيتخلص من كورونا

وفيما يتعلق بوباء كورونا، قالت ليلى عبداللطيف إنّ العالم سيتخلص من كورونا وسينجح اللقاح وسيكون فعالاً.

ليلى عبداللطيف موت واختفاء نحو 20 شخصية بارزة!

وقالت إن شخصيات مهمة في لبنان والعالم قد تختفي أو تموت، وهم نحو 20 شخصية.

وتوقعت أن تكون سنة 2021 سنة الحرائق المفتعلة في الأماكن المقدسة.

جاءت توقعات ليلى عبداللطيف خلال لقاء مع الإعلامي اللناني طوني خليفة ضمن برنامج “سؤال محرج”.

مرفأ بيروت واغتيالات في لبنان

وقالت إنّ سر انفجار مرفأ بيروت لن يُكشف في العام الجديد، فيما سيشهد لبنان اغتيالات وانفجارات ومحاولات اغتيال.

وتوقعت عودة الثورة الى لبنان وبتنظيمٍ أفضل.

السعودية وتركيا

وقالت إن تركيا ستشهد مظاهرات وفوضى تؤدي الى تغيير سياسي

وزعمت ان الدور الأقوى في المنطقة للعام 2021 سيكون للسعودية وليس تركيا، مشيرة إلى أن السعودية ستكون “اوروبا الثاتية” في العام الجديد.

صحة ترامب وبايدن

وأضافت أنها “تخشى” على صحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكذلك على صحة دونالد ترامب .

سوريا تطبع مع اسرائيل

وفيما يتعلق بسوريا، قالت ليلى عبداللطيف إنّ سوريا سوف تتعافى وستدخل في مفاوضات من أجل التطبيع مع اسرائيل.

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