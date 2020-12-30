هذا ما حدث لزوجة المخرج الكبير حاتم علي بعدما جاءها خبر وفاته المفاجئ!

تعيش زوجة المخرج السوري الراحل حاتم علي دلع الرحبي صدمة كبيرة بعد سماعها نبأ وفاة زوجها المفاجئ.وفق مصادر مقربة من العائلة

وذكرت المصادر أن “الرحبي” المتواجدة في كندا أصيبت بصدمة وهي الآن بخير وتحاول جاهدة إجراء الترتيبات اللازمة للحاق بجنازة زوجها.

وبحسب المعلومات فإن انتشار جائحة كورونا وإغلاق المطارات قد يكونا عائقاً أمام وصول دلع في الوقت المناسب رغم المحاولات الحثيثة التي يتم بذلها .

وأصدرت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، قرارا بتشريح جثمان حاتم علي، الذي وافته المنية الثلاثاء، داخل أحد فنادق القاهرة.

ورفض عدد من أسرة المخرج الراحل تشريح جثمانه، خلال وجودهم بمشرحة زينهم جنوب القاهرة، مؤكدين أن الوفاة طبيعية.