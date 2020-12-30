هاجم العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبد الخالق عبدالله، ساخراً من تصريحاته التي اعتبرها استقواء بأمريكا وإسرائيل على إيران التي تعتبر بالأساس حليفاً استراتيجياً للإمارات.

مستشار محمد بن زايد يستقوي بإسرائيل

البداية كانت بتغريدة لمستشار محمد بن زايد رصدتها “وطن”، قال فيها: “هذه غواصة إسرائيلية تحمل صواريخ كروز مجهزة برؤوس نووية في طريقها إلى الخليج العربي وقد تصبح على بعد 100 كيلومتر فقط من شواطئ إيران لأول مرة في التاريخ”.

هذه غواصة إسرائيلية تحمل صواريخ كروز مجهزة برؤوس نووية في طريقها إلى الخليج العربي وقد تصبح على بعد 100 كيلومتر فقط من شواطئ ايران لأول مرة في التاريخ. pic.twitter.com/NGVoX3sDdc — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 29, 2020

شاهين السليطي يحرج مستشار محمد بن زايد

العميد القطري، رد على تغريدة عبدالخالق عبد الله، قائلاً وفق ما رصدت “وطن”: “متى يعيش الواقع هذا البروفسور، هذه نفس القصة التي أطلقها عام 2017 عن الحفار وقناة سلوى وأسماك القرش والخرابيط الأخرى”.

وأضاف السليطي، موجهاً حديثه لمستشار ابن زايد: “لا تستقوى على إيران بإسرائيل أو غيرها ولا تستفزهم لأنهم بيمسحون دولتكم من على سطح الأرض”.

متى يعيش الواقع هذا البروفسور @Abdulkhaleq_UAE

هذه نفس القصة التي اطلقها عام 2017 عن الحفار وقناة سلوى واسماك القرش والخرابيط الاخرى.

لا تستقوى على ايران باسرائيل او غيرها ولا تستفزهم لانهم بيمسحون دولتكم من على سطح الارض pic.twitter.com/rCFwf7K5Nu — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 29, 2020

إيران تتابع التحركات وغواصاتها جاهزة

وفي السياق، ردت ايران رسمياً على تقارير إعلامية عربية، قالت إن غواصة تابعة للبحرية الاسرائيلية عبرت قناة السويس في طريقها الى الخليج العربي، وعلى تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي هيداي زيلبرمان، عبر الموقع السعودي ايلاف الذي قال: “إننا نتابع تحركات ايران في المنطقة، غواصاتنا على أهبة الاستعداد”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “جميعنا نعرف ما يرمز له الخليج الفارسي بالنسبة لإيران، وجميعهم يعرفون دولتنا بما يتعلق بموضوع الأمن القومي، وجميعهم يعرفون جيداً إن تم اختراق الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران، سيكون الوضع خطير جداً”.

إسرائيل استغلت حالة التطبيع العربي

وكان المتحدث الرسمي الاسرائيلي زيلبرمان قال خلال المقابلة إنه لا يستبعد ان تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل من العراق او اليمن. وأوضح ان طهران تعمل على تطوير طائرات مسيرة وصواريخ ذكية في تلك الدولتين.

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