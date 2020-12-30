مستشار محمد بن زايد
عبدالخالق عبدالله
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” هذه غواصة إسرائيلية تحمل صواريخ كروز”.. مستشار ابن زايد يستقوي بأبناء عمه وشاهين السليطي يحرجه

كتب وطن
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هاجم العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبد الخالق عبدالله، ساخراً من تصريحاته التي اعتبرها استقواء بأمريكا وإسرائيل على إيران التي تعتبر بالأساس حليفاً استراتيجياً للإمارات.

مستشار محمد بن زايد يستقوي بإسرائيل

البداية كانت بتغريدة لمستشار محمد بن زايد رصدتها “وطن”، قال فيها: “هذه غواصة إسرائيلية تحمل صواريخ كروز مجهزة برؤوس نووية في طريقها إلى الخليج العربي وقد تصبح على بعد 100 كيلومتر فقط من شواطئ إيران لأول مرة في التاريخ”.

شاهين السليطي يحرج مستشار محمد بن زايد

العميد القطري، رد على تغريدة عبدالخالق عبد الله، قائلاً وفق ما رصدت “وطن”: “متى يعيش الواقع هذا البروفسور، هذه نفس القصة التي أطلقها عام 2017 عن الحفار وقناة سلوى وأسماك القرش والخرابيط الأخرى”.

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وأضاف السليطي، موجهاً حديثه لمستشار ابن زايد: “لا تستقوى على إيران بإسرائيل أو غيرها ولا تستفزهم لأنهم بيمسحون دولتكم من على سطح الأرض”.

إيران تتابع التحركات وغواصاتها جاهزة

وفي السياق، ردت ايران رسمياً على تقارير إعلامية عربية، قالت إن غواصة تابعة للبحرية الاسرائيلية عبرت قناة السويس في طريقها الى الخليج العربي، وعلى تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي هيداي زيلبرمان، عبر الموقع السعودي ايلاف الذي قال: “إننا نتابع تحركات ايران في المنطقة، غواصاتنا على أهبة الاستعداد”.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “جميعنا نعرف ما يرمز له الخليج الفارسي بالنسبة لإيران، وجميعهم يعرفون دولتنا بما يتعلق بموضوع الأمن القومي، وجميعهم يعرفون جيداً إن تم اختراق الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران، سيكون الوضع خطير جداً”.

إسرائيل استغلت حالة التطبيع العربي

وكان المتحدث الرسمي الاسرائيلي زيلبرمان قال خلال المقابلة إنه لا يستبعد ان تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل من العراق او اليمن. وأوضح ان طهران تعمل على تطوير طائرات مسيرة وصواريخ ذكية في تلك الدولتين.

 

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