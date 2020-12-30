تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث الدكتور غانم النجار، الأكاديمي الكويتي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت حول مخطط غزو قطر الذي كان معدا، ودور الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد في إفشاله.

مخطط غزو قطر

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) حديث الدكتور الغانم وهو يقول: “قطر كان في مشروع لغزوها، وانا كان عندي معلومات بأنه هناك مشروع للغزو، بس قلت هذه معلومات يمكن صدق يمكن مبالغ فيها”.

مخطط الغزو

الذي أفشله الشيخ صباح رحمة الله عليه

وأفشلته سرعة تواجد القوات التركية

وأفشلته تصريحات ايران في ذلك الوقت

وقبل هذا وذاك أفشله رب العالمين ورحمته بأهل قطر وشعب قطر

شكراً د غانم النجار pic.twitter.com/m7xVkykf2h — محمد السويدي (@malsowaidi7) December 28, 2020

وتابع: “في بداية الأزمة كان المشروع غزو، لما قالها الشيخ صباح عند ترامب، فعرفت أن المعلومة صحيحة، إذن مشاريع الغزو موجودة، وهذه تخاف منها.”

ترامب أبلغ أمير الكويت الراحل بغزو قطر

وزاد: “اللي يشغل بالي هو الغزو، والباقي كله مقدور عليه، لذلك أنا أقول لك نحن علينا أن نثني على السياسة الخارجية لأنها تساعدنا، ولو تلاحظ بعض الكويتيين أصحاب الرأي وكذا، يقول لك هذه السياسة الخارجية وين ودتنا وقاعدة تكلفنا”

وأوضح:”وصار عندك مشكلة إنه أقرب الناس لك صار عندهم مشكلة، أقرب الناس لك تروح قطر ولا الإمارات ولا السعودية، الكويت فرضت نفسها عليهم، وما كان يبون وساطة الكويت”.

ردود فعل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الدكتور الغانم، معربين عن امتنانهم للأمير الكويتي والدور الذي لعبته الكويت في موضوع أزمة الخليج بشكل عام.

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه بالقول: “خطط الغزو الذي أفشله الشيخ صباح رحمة الله عليه وأفشلته سرعة تواجد القوات التركية وأفشلته تصريحات إيران في ذلك الوقت وقبل هذا وذاك أفشله رب العالمين ورحمته بأهل قطر وشعب قطر شكراً د غانم النجار”.

وقال أحد الكويتيين معلقاً: “للأسف نحن غزانا العراق وذقنا المرارة من هذا الغزو ولا نحب إن نرى شعب يعيش هذه التجربة المرة ولكن ثق بان هذا الفكر موجود لديهم لن ينتهي حفظ الله قطر وشعب قطر من كل مكروه”.

للاسف نحن غزانا العراق وذقنا المراره من هذا الغزو ولا نحب ان نرى شعب يعيش هذه التجربه المره

ولكن ثق بان هذا الفكر موجود لديهم لن ينتهي

خفظ الله قطر وشعب قطر من كل مكروه — Waleed almjren🇰🇼🇶🇦🇸🇦🇧🇭🇦🇪🇴🇲 (@moqtarebbb) December 29, 2020

الأزمة الخليجية وغزو قطر

ووفق مراقبون فإن الأزمة الخليجية المعروفة والتي نشبت مطلع العام 2017 بمقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر لدولة قطر بزعم دعم التنظيمات الإرهابية ـ وهو ما نفته قطر مرارا وتكرارا ـ، تتخذ مساراً نحو الانتهاء، بوساطة كويتية، حيث باتت عديد من المؤشرات توحي بذلك، رغم محاولات محمد بن زايد التي لا تنقطع، من أجل استمرار القطيعة والفرقة تجاه قطر.

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