فجرت عارضة الأزياء المصرية، سلمى الشيمي، موجة غضب واسعة، بعد ظهورها في جلسة تصوير حديثة مع حصان، على غرار نجلاء التونسية المعروفة بـ”مطربة الحصان”.

وظهرت الشيمي التي عُرفت إعلامياً بـ”موديل سقارة” في جلسة التصوير التي رصدتها “وطن” بعدسة المصور عمر صلاح، وهي ترتدي فستاناً أحمر أشبه بـ”اللانجري” يكشف صدرها بشكل فاضح، مع فتحة “هوليود” التي كشفت عن إحدى ساقيها، وتحتضن خيلاً.

وعلقت الشيمي على جلسة التصوير التي تمت داخل قرية تونس بالفيوم قائلة: “فالخيل والليل والبيداء مات عشقًا، كل سنة وانتم طيبين”.

فالخيل و الليل و البيداء مااات عشقًا ❤️📸

كل سنة و انتم طيبين ❤️🤘🏻 During shooting the announcement of Tunis… تم النشر بواسطة ‏‎Salma Elshimy‎‏ في الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠

ردود فعل غاضبة على ظهور سلمى الشيمي

وتباينت ردود الأفعال حول ظهور الشيمي الجريء مجدداً، فعلق أحدهم ساخراً: “فالخيل والليل والبيداء مات قهراً، ليتني لم أر”.

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وعلق آخر بالقول: “يابنتي احنا في نهاية العالم، إنتي مش عايشة معانا بالأحمر اللي إنتي لابساه ده”.

View this post on Instagram A post shared by Salma Elshimy | سلمي الشيمي ✪ (@salmaelshimylove)

وذكرها آخر بالآخرة وكتب لها ناصحاً: “ياشيخة اتقي الله حرام عليكي، خافي من ربنا اتركي عمل صالح فكري شوية لما تموتي هتقولي لربنا إيه؟ انتي ضامنة عمرك؟”.

ومنذ إطلاق سراحها، عادت إلى التعري مرة أخرى ونشرت فيديو أكثر وقاحة ظهرت فيه بإطلالة فاضحة وملابس كشفت تفاصيل جسدها بدقة.

View this post on Instagram A post shared by Salma Elshimy | سلمي الشيمي ✪ (@salmaelshimylove)

وأكدت الشيمي أنها لن ولم تتوقف عن جلسات التصوير، لأنه عملها منذ الصغر، لكنها ستتجنب الأماكن الأثرية تجنباً للمسائلة بعد القبض عليها بسبب جلسة تصويرها داخل منطقة الأهرامات.

وسلمى الشيمي لها الآلاف المتابعين على موقع الفيديوهات “تيك توك”، و”إنستجرام”، وهناك العديد من الصفحات التي تحمل اسمها، باستثناء حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وتعد جلسة تصوير الموز أشهر جلساتها.

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