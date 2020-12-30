“شاهد” الوداد المغربي يبلغ ثمن النهائي بفوزه الصعب على أولمبيك خريبكة بكأس العرش

نجح فريق الوداد المغربي “البيضاوي” في التأهل إلى الثمن النهائي من بطولة كأس العرش، وذلك بالفوز على مضيفه أولمبيك خريبكة بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ” الفوسفاط” وسط دولة المغرب.

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هدف التأهل للمغربي السعيدي

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط المغربي صلاح الدين السعيدي ‎ 33 عاماً، في الدقيقة ال 82 برأسية رائعة بعد تمريرة من المهاجم وليد الكرتي 23 عاماً، والذي تأهل من خلالها فريق الوداد المغربي “البيضاوي”، إلى الثمن النهائي من كأس العرش.

ومن المتوقع أن يلاقي فريق الوداد المغربي خارج قواعده، في الدور الثمن النهائي، الفائز من مباراة التي ستجمع فريق أولمبيك آسفي وفريق سريع وادي زم، في إطار منافسات بطولة كأس العرش المغربية.