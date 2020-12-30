“شاهد” أتلتيكو مدريد يواصل صدارة “الليغا” الاسبانية بالفوز على خيتافي

حافظ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على صدارة الترتيب الدوري الإسباني، بعد تحقيق الفوز على فريق خيتافي بهدف نظيف دون رد في الجولة ال 16 من منافسات الدوري “الليغا”، التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية.

هدف الأوروغواي سواريز

وسجل اللاعب الأوروغواي لويس سواريز هدف الانتصار في المباراة على فريق المستضيف خيتافي في الدقيقة ال 20 من أحداث الشوط الأول.

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وشهدت المباراة السيطرة على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز فريق أتلتيكو مدريد “بلانكوس” على حساب خيتافي، لينتهي العام بالحفاظ على صدارة الدوري الدرجة الممتازة الإسباني.

مباراة رقم ال 500

ويصل المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” 50 عاماً للمباراة رقم 500 في قيادة فريق أتلتيكو مدريد، حقق من خلالها 300 فوز، و117 تعادل، و82 هزيمة، و7 بطولات للفريق.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما احتل الفريق المستضيف خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد ال 17 نقطة في ترتيب دوري الدرجة الممتازة الإسباني.