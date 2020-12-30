تفاصيل بيان مجلس إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حول استمرار ” البريميرليج”

أعلن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة في بيان صحفي له مساء اليوم الأربعاء، عن استمرار مباريات الدوري الإنجليزي رغم ارتفاع عدد الإصابات في صفوف اللاعبين بفيروس وباء كورونا في أندية الدوري خاصة وفي البلاد عامة.

استمرار المباريات

وأوضح المجلس، أنه مع انخفاض عدد الاختبارات الإيجابية في غالبية الأندية، لا يزال دوري “البريميرليج” الإنجليزي واثق تماماً في بروتوكولات مستجدات فيروس كوفيد 19، والقدرة على الاستمرار في لعب المباريات كما هو مقرر وفق جدول الدوري.

وتمنى إدارة المجلس، للاعبين المصابين بوباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، الشفاء الآمن والسريع، وسنعيد ترتيب المباراة المؤجلة اليوم بين فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفريق فولهام في الوقت المناسب.

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وقد أعلن اليوم عن تأجيل المباراة المقررة إقامتها الليلة بين توتنهام ” السبيرز” وفولهام الإنجليزي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، إلى جانب اكتشاف عدد من الإصابات في صفوف الفريق الزائر “فولهام” في صفوف فريقه، لتكون المباراة الثانية التي تؤجل خلال أيام قليلة بعد تأجيل مباراة القمة بين فريق إيفرتون وفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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