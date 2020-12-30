بعدما أصبحت الإمارات مقصداً للزُناة .. أنباء عن وفاة اسرائيلي خلال ممارسته الجنس في دبي!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي أنباءً عن وفاة رجل اسرائيلي خلال ممارسته الجنس مع فتاة في دبي بدولة الإمارات .

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ولم يؤكد الخبر رسمياً سواءٌ من قبل جهات إماراتية أو اسرائيلية.

تجارة الجنس والدعارة في دبي

لكنّ تداول الخبر جاء بعد التقارير الأخبارية الأخيرة التي تحدثت عن ان الإسرائيليين يقصدون الامارات من أجل ممارسة الجنس في دبي.

وكشف تحقيق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، جانباً خطيراً من تجارة الجنس والدعارة في إمارة دبي.

تجربة 4 اصدقاء في دبي

ورصدت الصحيفة في تحقيقها تجربة الشاب الإسرائيلي “عيران” مع ثلاثة من أصدقائه، وهم في العشرينات من العمر، مبينة أنهم اكتشفوا مثل الكثيرين من الرجال الإسرائيليين صناعة الجنس القائمة على الاستغلال في الإمارات.

وقال الشاب الإسرائيلي: “هنا يسود الجنون، طيلة اليوم غائبون عن الوعي، خمور ونساء وحفلات جنسية”.

وأشارت إلى أن هذه العلاقات تحدث في فنادق خمس نجوم وفي النوادي الليلية، مبينة أن أشخاصاً يتعرفون مباشرة إلى المجموعات الإسرائيلية خارج الفنادق، ويقدمون لها صوراً للعاهرات ويدفعونهم إليهن.

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