في تعليق أولي على حالة الجدل التي أثارتها مؤخراً الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب تصريحاتها حول “مؤخرتها”، تقدمت نانسي مختار، ابنة رانيا يوسف والفنان محمد مختار للدفاع عن والدتها.

ابنة رانيا يوسف

وقال حساب عبر موقع فيس بوك مزعوم أنه لنانسي مختار، بعد أن نشر صورة الفنانة رانيا يوسف من فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: “حالة الهجوم اللي بتتعرض ليها ماما الأيام دي بسبب مقابلة ليها واتكلمت بعفوية شوية”.

وتابعت: “ماما ما تقصدش أي حاجة وحشة عشان تتهاجم بالشكل البشع ده، ماما عفوية جدا وقلبها أبيض مش بتعرف تجمل الكلام أو تذوقه وأنا هفضل طول عمري فخورة بيها.. رانيا يوسف”.

رانيا يوسف تتصدر

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد إثارتها للجدل حول تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وحديثها عن مفاتنها وإطلالاتها المثيرة.

ريأكشن رانيا يوسف "مؤخرتي مميزة" pic.twitter.com/XBcScU951u — ريأكشنات & كرينجات (@Reactions_EG) December 23, 2020

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد أثارت حالة من الجدل مؤخرًا عندما ظهرت في أحد البرامج، واعتبرت أن جميع الفنانات ظهرن في المهرجانات الفنية بشكل غير لائق.

وفي سياق آخر قدمت الفنانة رانيا يوسف التهاني جمهورها ومتابعيها باحتفالات الكريسماس، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

رانيا يوسف ترقص

وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص بجوار شجرة الكريسماس، وكتبت قائلة: «كل عام وأنتم بخير، يا رب تكون بداية سعيدة لينا وسنة كلها خير».

وكانت رانيا يوسف أثارت جدلا واسعا بعد أن نشرت برومو عبر صفحتها على فيس بوك للقاء لها مع قناة الرشيد العراقية، وتحدثت خلال البرومو عن مفاتنها بشكل صادم، وبنوع من التفاخر.

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