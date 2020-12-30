مناشف وشاي وقهوة حتى مصابيح.. إسرائيليون في الإمارات يسرقون من فنادق دبي كل ما يمكن حمله

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، تفاصيل فضيحة أقدم عليها السياح الاسرائيليين في فنادق دبي وذلك وفق شهادة أدلى بها رجل أعمال إسرائيلي للصحيفة.

سياح إسرائيليين يسرقون فنادق دبي

وأوضحت الصحيفة الاسرائيلية، أنه رغم مرور فترة زمنية وجيزة على الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات؛ إلا أن تقارير بدأت تتحدث عن سياح إسرائيليين يسرقون محتويات من غرف الفنادق بدبي.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الإسرائيلي قوله: “أزور الإمارات منذ سنوات عديدة حيث أقوم بأعمال تجارية هناك، وفي الشهر الماضي وصلت إلى الفندق المعتاد الذي كنت أقيم فيه وشعرت بالفزع عندما وجدت في بهو الفندق إسرائيليين يتم فتح حقائبهم قبل تسجيل المغادرة للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف”.

مناشف وإناء الثلج والشماعات من فنادق دبي

وأضاف: “رأيت مجموعة من الشباب وقد كدسوا المناشف وغلاية في حقائبهم، مؤكداً أنه تم العثور في حقيبة سائحة إسرائيلية أخرى بالفندق ذاته على مصباح، لا يتعدى سعره بضعة شواكل (الدولار يساوي 3.22 شيكل إسرائيلي).

وفي السياق، قال مدير أحد الفنادق المطلة على برج خليفة، وفق الصحيفة العبرية: “نستضيف مئات السياح من جميع دول العالم، بعضهم يحدث مشاكل، لكننا لم نشاهد من قبل سرقة الأغراض، وفي الآونة الأخيرة رأينا سياحا إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويكدسون (في الحقائب) كل ما تقع عليه أيديهم، يسرقون المناشف، وأكياس شاي وقهوة وحتى مصابيح”.

وقال مدير الفندق: “في إحدى المرات جاءت أسرة إسرائيلية مع طفلين لإجراء تسجيل مغادرة، واكتشفنا أن أشياءً مفقودة في الغرفة”، لافتاً إلى أن موظفي الفندق عندما حاولوا إخبارهم أن أشياء في الغرفة التي كانوا يقيمون فيها مفقودة، بدأوا في الصراخ.

وتابع: “بعد تبادل الحديث وافقوا في النهاية على فتح حقيبتهم واكتشفنا أن إناء الثلج والشماعات ومناشف الوجه كانت بحوزتهم، وبعد أن أخبرناهم بأننا سنبلغ الشرطة قرروا إعادة الأشياء واعتذروا”.

الجدير ذكره، أنه في وقت سابق بدأت ثلاث شركات طيران إسرائيلية تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، إضافة إلى شركة “فلاي دبي” الحكومية، وذلك على إثر توقيع إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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