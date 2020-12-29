أعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري تزامناً مع إعلان الحكم بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول .

مدير عام السجون مات بأزمة قلبية وشكوك!

وقالت وسائل إعلام سعودية إنّ مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري توف إثر أزمة قلبية في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.

لكنّ نشطاء شككوا في رواية وفاة “الأسمري” بأزمة قلبية، وتوقعوا أنّه جرى تصفيته، وربما لإعلان سجن “الهذلول” علاقة بالأمر.

#وفاة_مدير_عام_السجون خامس لواء يتم تصفيته في ستة أشهر !! والحسابة بتحسبhttps://t.co/AffnWLE0i1 pic.twitter.com/MJYyZuBpJU — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) December 28, 2020

وفاة مدير عام السجون السعودي اللواء محمد بن علي الاسمري في مقر عمله اثر تعرضه لازمة قلبيه..

📌 الوفاة توقيتها غريب اذن صرحت علياء الهذلول اننا كنا سنطالب بتحقيق جدي في قضية التعذيب للجين.

اذا توفى في مكتبه فالشكوك تتزايد حول التصفيات.

والاسمري مسوول عن تعذيب عدد من المساجين. — ✳️ الأدعم | أفداك تميم (@sulQAR) December 29, 2020

مناصب اللواء محمد الأسمري

عمل الأسمري مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديرًا لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، ثم كلف بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.

الحكم على لجين الهذلول وميا الزهراني

وجاء إعلان وفاة مدير عام السجون في السعودية اللواء محمد الأسمري بالتزامن مع إعلان الحكم بسجن الناشطتين لجين الهذلول وميا الزهراني بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر.

واتهمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الناشطتين بــ”التورط بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.وفق صحيفة سبق المحلية

تفاصيل الحكم على الهذلول والزهراني

وأدانت المحكمة الناشطتين بالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

وفي موضوع لُجين الهذلول، زعم قاضي المحكمة أن المدعى عليها “أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه”.

وادعى القاضي أنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به لجين الهذلول في جلسات سابقة.

معتقلي الرأي: لجين الهذلول بريئة من جميع التهم

ورفض حساب “معتقلي الرأي” المختص بمتابعة المعتقلين السياسيين في سجون السعودية إنهاء قضية لجين الهذلول بهذه الطريقة التي تحاول إظهارها أمام الرأي العام على أنها “خائنة ومجرمة”.

وأكد أن “لجين ناشطة حقوقية، وهي بريئة من جميع التُهم الموجهة ضدها، واعتقالها في الأصل باطل”.

نرفض إنهاء قضية #لجين_الهذلول بهذه الطريقة التي تحاول إظهارها أمام الرأي العام على أنها "خائنة ومجرمة".

لجين ناشطة حقوقية، وهي بريئة من جميع التُهم الموجهة ضدها، واعتقالها في الأصل باطل. — معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020

وقال إنّ “أقل ما يتوجب على السلطات فعله هو الإفراج الفوري عن لجين الهذلول ورفع حظر السفر عنها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن التعذيب الوحشي الذي تعرضت له”.

أقل ما يتوجب على السلطات فعله هو الإفراج الفوري عن #لجين_الهذلول ورفع حظر السفر عنها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن التعذيب الوحشي الذي تعرضت له. — معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020

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