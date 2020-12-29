تظاهر المئات من السودانيين في مدينتي الخرطوم وأم درمان، وذلك احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي بهاء الدين نوري تحت التعذيب، بعد خطفه على يد أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية، كما قال شهود عيان.

بهاء الدين نوري

والناشط الذي تم خطفه وقتله تعذيبا هو بهاء الدين نوري (45 عاما) عضو “لجنة المقاومة” في حيه، وهي جمعية نشطت للتنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد تم خطفه في 16 ديسمبر أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية.

جثة بهاء الدين نوري

وعثر على جثة نوري بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت أسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه، ويشتبه بأن قوات الدعم السريع هي التي خطفت وقتلت نوري.

وتجمع العشرات من المواطنين خارج المستشفى الثلاثاء وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة لدفنه، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

متظاهرون غاضبون بعد مقتل بهاء الدين نوري

وطالب المتظاهرون الغاضبون بإعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات “كفاية استرخاص لدماء الشعب”، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019.

كما علقت النيابة العامة السودانية على الحادثة عبر بيان صدر في وقت متأخر الاثنين، قالت فيه إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلى حول تشريح جثة نوري “أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة” أدت إلى وفاته.

النائب العام تحرك بعد مقتل بهاء الدين نوري

وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها أن “النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا”.

قوات الدعم السريع

من ناحيته قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة “التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة”، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا الاثنين.

وأعلن المتحدث في تصريحه “إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق”.

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