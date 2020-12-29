ضابط إماراتي يكشف عن قرار سيتخذه ابن سلمان بشأن لجين الهذلول قبل أن تقع الفأس في الرأس

كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية، تفاصيل جديدة حول الناشطة السعودية لجين الهذلول الذي أصدر القضاء السعودي عليها حكماً بالسجن خمسة سنوات وثمانية أشهر.

ابن سلمان يريد التقرب من بايدن بالإفراج عن لجين الهذلول

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباط في جهاز الامن الاماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الأمير محمد بن سلمان يدرس الافراج عن لجين الهذلول قبل انتهاء مدة حكمها، تقربا في الرئيس المنتخب بايدن”.

الامير محمد بن سلمان يدرس الافراج عن لجين

الهذلول قبل انتهاء مدة حكمها ، تقربا" في الرئيس المنتخب بايدن . — بدون ظل (@without__shadow) December 28, 2020

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مستشارين للملك سلمان بن عبدالعزيز، لم تسمهم، أن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء الحكم المخفف الذي صدر بحق لجين الهذلول، مؤكدةً أن الحكم الصادر جاء بطلب منه

ابن سلمان يريد تخفيف الضغوط

وأوضحت الصحيفة، أن قرار محمد بن سلمان يأتي سعياً منه لتخفيف الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة على بلاده خاصة فيما يتعلق بقضايا معتقلي الرأي، مؤكدة أن القرار جاء لضمان الإفراج عن لجين فور تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه.

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وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن لجين ظهرت هزيلة جسدياً وترتجف وتصاب بالإغماء بين الحين والآخر، خاصة وأنها ظلت لحد كبير في الحبس الانفرادي وأضربت عن الطعام لمدة أسبوعين خلال الشهر الماضي احتجاجاً على ظروف احتجازها.

6 جلسات لمحاكمة لجين الهذلول

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان لديه اندفاعا من أجل إنهاء قضية لجين الهذلول وذلك بعد عقد ستة جلسات لمحاكمتها في أسبوعين ونصف، مؤكدة أن ذلك لإزالة أي مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السياق، توقعت لينا الهذلول، أن يتم الإفراج عن شقيقتها الناشطة السعودية، لجين، في غضون شهرين تقريباً، مستندة إلى تفاصيل الحكم القضائي الأخير الذي صدر بحقها الاثنين.

ولجين معتقلة في سجون المملكة، منذ مايو 2018، حيث حوكمت بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، وقضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجنها خمسة أعوام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ عامين و10 أشهر.

وذكرت شقيقتها، أن لجين ممنوعة من السفر خارج السعودية لمدة خمس سنوات، بموجب الحكم الذي يمكن استئنافه من قبلها أو من قبل الادعاء العام.

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